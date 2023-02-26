快訊

不斷更新／228連假第2天出遊北返潮 注意國道17地雷路段

新北石門9.0度 吳德榮：今仍寒冷 明漸回暖周三晚起再變天

聯發科將擴展5G連網應用 佈局更大規模物聯網市場

聯合新聞網／ 楊又肇

日前確定Bullitt及Motorola都將採用其3GPP 5G NTN雙向衛星通訊技術，分別打造CAT S75與Motorola defy 2手機產品後，聯發科更透露將以此技術擴展未來衛星通話、視訊雙向通訊等全新5G連網應用，並且佈局更大規模的物聯網應用發展。

聯發科表示，具備衛星通訊功能的智慧手機將讓使用者能在難以建置通訊網路的區域保持聯繫，形成無縫銜接的通訊網環境，因此目前5G NTN雙向衛星通訊技術最大的市場將先發生在智慧手機產業。

而除了手機，包含農林業和物流等物聯網應用對衛星通訊的需求也在逐年增長，未來幾年內更預期可看見汽車行業整合衛星通訊技術。

衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路，智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合。

目前聯發科技的衛星通訊產品組合建立在3GPP提出的5G Release 17標準之上，並且發展IoT-NTN和NR-NTN技術。其中，IoT-NTN技術為低連網速率連網而設，是傳簡訊的理想選擇，而NR-NTN技術容許更高連網速率，可支援視訊通話等應用程式。

由於現行衛星網路僅在IoT-NTN通訊進行大規模支援，首批支援雙向衛星通訊的智慧手機等裝置也將採用IoT-NTN技術。聯發科的IoT-NTN解決方案採獨立晶片組設計，終端裝置廠商可將此雙向衛星通訊技術整合到5G和4G的智慧手機等裝置中。

有別於市場其他非標準化的解決方案，聯發科技採用3GPP Release 17的NTN開放標準，對OEM廠商或運營商而言，不須針對特定單一規格研發產品，是提供最佳彈性的選擇。

除了支援3GPP R17 NTN開放式標準，聯發科推出的MT6825 IoT-NTN晶片組還具備諸多其他功能，包括可連上地球同步軌道 (GEO)衛星，可容易轉換成3GPP NTN標準衛星網路使用。

在同類解決方案還需要使用者手動連網檢查之時，MT6825 IoT-NTN晶片組已經能讓裝置自動從衛星接收訊息，提供無縫衛星通訊體驗。此外，MT6825 IoT-NTN晶片組更具備省電、續航力強，且高度整合設計的優勢，藉此加速產品上市進程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

衛星通訊 物聯網 聯發科

延伸閱讀

聯發科豪氣 大發股息76元

衛星通訊業 競爭白熱化

聯發科將於MWC 2023展示主流手機產品的Helio G36 多場景應用技術也亮相

聯發科MWC全產品線齊亮相 大秀全球創新技術

相關新聞

手機失竊…帳戶存款恐被火速搬空 外媒揭「iPhone軟體安全漏洞」成竊盜目標

華爾街日報報導，全球逾10億使用中的iPhone智慧手機，不但是宵小轉賣目標，近來愈來愈多iPhone用戶向警方報案聲稱...

聯發科將擴展5G連網應用 佈局更大規模物聯網市場

日前確定Bullitt及Motorola都將採用其3GPP 5G NTN雙向衛星通訊技術，分別打造CAT S75與Motorola defy 2手機產品後，聯發科更透露將以此技術擴展未來衛星通話、視訊雙向通訊等全新5G連網應用，並且佈局更大規模的物聯網應用發展。

Razer攜手潮牌Evisu推服飾 還有聯名款遊戲配件

在日前預告後，Razer正式宣布與潮牌Evisu (福神)合作，推出包含大M印花刺繡窄腳丹寧牛仔褲、大M印花T恤、佛頭連帽外套，以及眾多與Evisu聯名推出的鍵盤、滑鼠等遊戲配件。

聯發科攜手中研院、國教院 開源釋出全球首款千億參數級繁體中文AI語言生成模型

聯發科宣布，由旗下前瞻技術研究單位聯發創新基地，攜手中央研究院詞庫小組和國家教育研究院組成研究團隊，對外開源釋出全球第一款以繁體中文建造的語言模型，讓眾人取用測試。

蘋果AR/VR頭戴裝置還沒登場 傳合作鴻海推「第二款」價格更親民

日經新聞報導指稱，蘋果已經準備與鴻海合作生產第二款虛擬視覺頭戴裝置，並且將以相對較親民價格攻入一般消費市場。

經典版《憤怒鳥》要從Google Play商店下架了 外媒爆料「暗黑真相」

《Angry Birds憤怒鳥》這款遊戲於2009年推出，簡單好玩又極富趣味性的特色令它一推出即成為風靡全球的熱門遊戲；《Angry Birds憤怒鳥》陸續也推出不少續作，但忠實玩家們仍然忠於最經典的原始版本，近日開發商Rovio則宣布要在Google Play商店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦