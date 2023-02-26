聯發科將擴展5G連網應用 佈局更大規模物聯網市場
日前確定Bullitt及Motorola都將採用其3GPP 5G NTN雙向衛星通訊技術，分別打造CAT S75與Motorola defy 2手機產品後，聯發科更透露將以此技術擴展未來衛星通話、視訊雙向通訊等全新5G連網應用，並且佈局更大規模的物聯網應用發展。
聯發科表示，具備衛星通訊功能的智慧手機將讓使用者能在難以建置通訊網路的區域保持聯繫，形成無縫銜接的通訊網環境，因此目前5G NTN雙向衛星通訊技術最大的市場將先發生在智慧手機產業。
而除了手機，包含農林業和物流等物聯網應用對衛星通訊的需求也在逐年增長，未來幾年內更預期可看見汽車行業整合衛星通訊技術。
衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路，智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合。
目前聯發科技的衛星通訊產品組合建立在3GPP提出的5G Release 17標準之上，並且發展IoT-NTN和NR-NTN技術。其中，IoT-NTN技術為低連網速率連網而設，是傳簡訊的理想選擇，而NR-NTN技術容許更高連網速率，可支援視訊通話等應用程式。
由於現行衛星網路僅在IoT-NTN通訊進行大規模支援，首批支援雙向衛星通訊的智慧手機等裝置也將採用IoT-NTN技術。聯發科的IoT-NTN解決方案採獨立晶片組設計，終端裝置廠商可將此雙向衛星通訊技術整合到5G和4G的智慧手機等裝置中。
有別於市場其他非標準化的解決方案，聯發科技採用3GPP Release 17的NTN開放標準，對OEM廠商或運營商而言，不須針對特定單一規格研發產品，是提供最佳彈性的選擇。
除了支援3GPP R17 NTN開放式標準，聯發科推出的MT6825 IoT-NTN晶片組還具備諸多其他功能，包括可連上地球同步軌道 (GEO)衛星，可容易轉換成3GPP NTN標準衛星網路使用。
在同類解決方案還需要使用者手動連網檢查之時，MT6825 IoT-NTN晶片組已經能讓裝置自動從衛星接收訊息，提供無縫衛星通訊體驗。此外，MT6825 IoT-NTN晶片組更具備省電、續航力強，且高度整合設計的優勢，藉此加速產品上市進程。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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