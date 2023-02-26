Razer攜手潮牌Evisu推服飾 還有聯名款遊戲配件
在日前預告後，Razer正式宣布與潮牌Evisu (福神)合作，推出包含大M印花刺繡窄腳丹寧牛仔褲、大M印花T恤、佛頭連帽外套，以及眾多與Evisu聯名推出的鍵盤、滑鼠等遊戲配件。
Razer表示，此次推出系列聯名周邊，設計靈感源自Evisu的標語「Before anyone did anything, Evisu did everything」，並且希望透過兩個品牌合作改變全球遊戲和街頭文化。
在此之前，Razer已經推出諸多設計款服飾配件，同時也推出多款聯名周邊配件，而此次攜手Evisu合作，預期將進一步使其品牌與街頭潮流文化銜接，並且讓原本電競品牌形象與潮流街頭文化連接。
此次推出聯名款服飾、遊戲周邊配件，分別包含大M印花刺繡窄腳丹寧牛仔褲、大M印花T恤、佛頭連帽外套，以及多款Razer旗下遊戲周邊，包含電競滑鼠Orochi V2、電競滑鼠墊Gigantus V2 Large，以及電競鍵盤BlackWidow V3。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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