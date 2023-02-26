任天堂證實 不會參與今年度E3 2023實體展會

任天堂稍早證實不會參與今年度的E3 2023實體展會活動，主因在於認為今年的E3展會活動無法符合其展出規劃目標。

依照任天堂說明，目前會考量不同方式與粉絲進行互動，而此次考量今年度的E3展會活動並不符合自身展出規劃目標，因此決定不參加此次展出。

過去任天堂一直是E3展會活動經常參與展出業者，並且配合其Direct線上直播節目以更快速度向玩家介紹新款遊戲作品。而在2019年仍維持參與E3展會活動，任天堂在疫情期間則僅以全線上形式與玩家溝通，並未參與實體展會活動。

除了任天堂，包含微軟、Sony日前也傳出不會參與E3 2023實體展會活動，其中微軟預計在今年夏季於洛杉磯舉辦大型展會活動，但Xbox負責人Phil Spencer日前透露仍會參與E3 2023活動，而Sony方面則已經從2018年就不再參與E3實體展會。

目前在美國娛樂軟體協會規劃中，除了確定與策劃舉辦PAX遊戲展會活動的主辦單位ReedPop合作，更將使明年預計展開的E3展會活動展期增加至4天，並且在最後兩天開放一般玩家入場參觀，但特定展區依然僅開放遊戲業者、媒體及分析師入場參觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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