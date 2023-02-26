台積電計畫在熊本建造第二座晶片廠 將生產5nm至10nm製程晶片
相關消息指稱，台積電計畫在日本熊本縣菊陽町建造第二座位於日本境內的晶片廠，投資規模可能會超過1兆日圓。
在此之前，台積電執行長魏哲家日前就曾透露考慮在日本建造第二座晶片廠，而與Sony合資於熊本縣建造的晶片廠預計在2024年開始投產，並且由台積電、Sony合資公司—日本先進半導體製造(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)負責營運，分別獲得Toyota、Denso等業者投資，主要生產製造22nm與28nm製程晶片，另外也包含12nm與16nm製程晶片。
至於第二座晶片廠預期會以更大規模建造，投資規模可能會超過1兆日圓，並且用於生產5nm至10nm製程晶片產品，最快會在2025年之後營運。
目前台積電似乎仍與日本政府著手討論，預計會在今年底之前決定具體細節，同時日本政府也將藉由與台積電合作穩固境內晶片供應鍊正常運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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