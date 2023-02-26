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三星公布其標準化5G NTN雙向衛星連接數據技術 讓手機直接連接衛星訊號

聯合新聞網／ 楊又肇

在Qualcomm、聯發科接連公布其可讓手機直接連接衛星通訊的平台設計後，三星也公布其標準化5G NTN雙向衛星連接數據技術，並且透過其Exynos Modem 5300數據晶片完成手機連接衛星訊號的模擬測試功能。

三星表示，此項技術象徵三星自2009年推出第一款符合4G LTE通訊規格的數據晶片，並且在2018年推出第一款5G通訊晶片之後，再度達成的全新發展里程碑，同時未來更計畫以此技術邁向日後發展的6G行動網路通訊技術。

而此次提出的標準化5G NTN雙向衛星連接數據技術，更符合3GPP Release 17設計規範，不僅能實現讓手機直接接取衛星通訊訊號，更能進一步帶動萬物藉由衛星連接通訊應用發展趨勢，並且可讓過往難以建置網路資源的地方也能享有上網便利性，或是讓各類飛行載具也能使用便利上網功能。

在此次模擬測試是以三星的Exynos Modem 5300數據晶片完成，三星預期未來將使日後推出的Exynos數據晶片能對應雙向文字簡訊傳輸，甚至支援高解析影像及影片內容分享。

同時，三星更預期藉由標準化5G NTN雙向衛星連接數據技術為基礎，進一步建構加密保護的標準化窄頻物聯網 (NB-IoT)NTN雙向衛星連接數據技術，讓衛星連接模式也能擴展到規模更大的物聯網應用場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

衛星通訊 物聯網

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