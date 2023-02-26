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筆記服務Notion的人工智慧輔助功能正式上線 讓使用者更容易理筆記內容

聯合新聞網／ 楊又肇

不少人用來撰寫筆記的Notion服務，去年11月透露著手打造名為Notion AI的人工智慧輔助功能後，目前已經正式對外開放所有用戶使用，讓使用者能更容易透過人工智慧方式整理個人筆記內容。

依照Notion說明，去年公布此項功能後，便吸引超過200萬名用戶註冊登記，而從前期測試使用情況顯示，多數參與測試用戶並非使用Notion AI撰寫部落格內容或電子郵件內容，主要還是用於內容整理，讓個人撰寫內容變得更有條理、易讀。

在Notion AI操作介面中，同樣提供可依照需求設定選項，藉此調整輸出內容長度，或是改變描述方式，甚至可用於檢查文法或拼寫是否有誤。另外也有不少使用者利用Notion AI提升個人撰寫內容品質，例如透過一鍵強化用字精準度。

參考先前參與測試用戶的反饋意見，Notion表示完整地重新設計此款人工智慧輔助功能，使其變得更具互動性，甚至能協助使用者完成更多需求，就像一名隨行服務人員，讓使用者能更方便整理內容摘要，或是讓文字內容描述更加完整，甚至調整個人撰寫內容呈現方式。

從即日起至4月5日為止，Notion將向所有使用者提供免費20次的Notion AI人工智慧互動次數，此後則會以每月10美元價格計費，一年訂閱方案則可享8折優惠，至於Plus、Business與Enterprise用戶也同樣會以每月10美元價格計費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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