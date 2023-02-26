美國證券交易委員會認為Elon Musk在Twitter發表Tesla相關言論 仍需事先由律師確認

雖然舊金山地方法院陪審團日前認為Elon Musk無須對當年表示將使Tesla私有化的「資金到位」發言負責，但美國證券交易委員會稍早表示，Elon Musk日後在Twitter等平台發表有關Tesla相關言論之前，依然要先獲得律師確認內容沒有問題才能發表。

美國證券交易委員會在向紐約第二巡迴上訴法院提供信件內重申此要求，而先前與Elon Musk達成和解的其中一個條件，就是日後有關Tesla的發言都必須先由律師確認沒有問題才能對外發表。

由於在2018年時，Elon Musk在個人Twitter透露希望以每股420美元價格將Tesla恢復私有化，同時更透露「資金到位」消息，使得投資者對於Tesla日後發展產生不同看法，導致Tesla股價產生明顯波動，進而影響多數投資者權益。

而Elon Musk隨後以支付2000萬美元罰款與美國證券交易委員會達成和解，同時Elon Musk也從Tesla董事會離開，並且同意日後在Twitter上發表任何與Tesla動態相關消息之前，都必須與其律師討論確認才能發表，藉此換取自身無須對外承認因不當發言影響股價的行為過失。

不過，Elon Musk在去年時候透過律師提出上訴，認為美國證券委員會要求Elon Musk相關發言必須先由律師確認才能發表，實際上影響其言論自由，但後續被上訴法院駁回。

在稍早進一步提出申訴內容中，Elon Musk委任律師要求法院參考近期舊金山地方法院陪審團所作認定，強調在Elon Musk無須對當年表示將使Tesla私有化的「資金到位」發言負責的情況下，顯然不應該強制對其設下發言限制條款。

只是在美國證券委員會的認定裡，則是認為陪審團所作認定不能作為反駁Elon Musk涉及證券詐欺行為的依據，同時更強調Elon Musk在先前已經同意此限制要求，因此認為此要求完全合法。

同時，美國證券委員會更強調並未限制Elon Musk在Twitter發表其他言論，因此並未涉及影響其言論自由。

目前法院將於今年春季對此進行口頭答辯，但暫時尚未敲定具體日期。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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