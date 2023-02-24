Adobe：品牌開始透過投資內容創作與最佳化工作流程尋求全新發展機會

Adobe在《2023年數位趨勢》報告中，透過調查全球超過9000名高階經理人、行銷人員與代理商員工，顯示品牌已經將投資有關內容創作能力，以及最佳化工作流程列為優發展項目，其中包含提升內容創作速度、規模和效率，並且建立更穩固客戶關係，藉此爭取全新發展機會。

Adobe香港及台灣地區總監陳育明表示：「多樣化的内容是企業為每位消費者提供個人化體驗的重要基礎。今年的《數位趨勢》報告中明確顯示，企業在內容創建能力和工作流程規模化方面的意願階提升。Adobe倡導企業投資内容供應鏈 ，把人員、工具、工作流程互相連結，以更有效地籌劃、創作、管理及交付內容，滿足日益增加的客戶體驗期望。透過擁抱內容工作流程技術，企業可為員工留出更多時間在客戶體驗方面創新，應對大規模以締造個人化內容的挑戰。」

在研究報告中顯示，大部份 (全球：89%、亞太區：79%)的高階經理人表示對於內容的需求顯著增加，同時僅有少數全球 (亞太區：25%)品牌認為自己「擅長」創建和傳達數位內容。

而產業品牌正在重新思考如何簡化內容供應鏈，包括內容活動策劃、創作、交付和數據分析，其中更將效率與降低成本列為重點，62%高階經理人認為，他們已經提高內容流程的效率。

過去加速內容創作通常會以犧牲員工的時間和自由為代價，近乎一半 (全球：44%、亞太區：41%)的行銷人員表示缺乏時間來創作。此外，只有三分之一(33%從業人員 (亞太區：25%)認為其所在組織，能在規劃、界定範圍、確定優先順序和分配內容方面有良好或相當好的表現，而43%從業人員 (亞太區：41%)將工作流程問題視為阻礙其行銷組織發展的關鍵因素。

為了解決這個問題並在2023年優化內容創作的流程，品牌業者已經將工作流程管理與數位協作列為內容團隊的優先處理事項，約五分之二 (41%)的高階經理人已經將工作效率和工作管理最佳化視為2023年首要技術任務，近四成 (全球：39%、亞太區：37%)高階經理人則已經優先考慮簡化協作流程，或是將協作流程自動化，至於約四成 (全球：38%、亞太區：43%)的高階經理人員優先考慮借助自動化工作流程，藉此來提高行銷與提供客戶體驗流程的效率。

強化當前的技術

對於內容和創意工作流程的投入，更反映品牌如何優先考慮改進流程和技術，以便在當前經濟環境下取得成功。

此外，企業品牌也十分關注現有的技術，約一半 (48%)的品牌計畫在今年最充份挖掘現有的行銷和資料技術的價值，約一半 (45%)的亞太區領導者則計劃在2023年投資新的行銷及數據技術，而約三成 (33%)則表示會充份挖掘現有技術的價值。

出於對經濟方面的擔憂，一些品牌的未來規劃可能受到影響。76%代理商高階經理人表示他們的客戶專注於短期指標和收入目標。73% (亞太區：65%)的高端品牌高階經理人強調，只關注眼前的需求將會犧牲制定長期規劃和策略的最佳時機。

不過令人鼓舞的是，這種只關注當下需求的企業並不普遍。此外，還有一些受訪者表示，他們正在展望新的數位平台和互動形式，22%的受訪者 (亞太區：41%)表示他們所在組織正在學習利用元宇宙開拓全新的行銷模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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