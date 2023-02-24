蘋果AR/VR頭戴裝置還沒登場 傳合作鴻海推「第二款」價格更親民
日經新聞報導指稱，蘋果已經準備與鴻海合作生產第二款虛擬視覺頭戴裝置，並且將以相對較親民價格攻入一般消費市場。
在此之前，蘋果原本計畫在接下來的春季發表會上公布其首款虛擬視覺頭戴裝置，但顯然因為現行研發進步不如蘋果預期，因此可能延後至6月舉辦的WWDC 2023期間揭曉，同時也與開發者溝通前期內容服務設計方向。
而相較蘋果第一款虛擬視覺頭戴裝置價格設定在2000美元至3000美元，主要鎖定企業與商業用途市場，蘋果第二款虛擬視覺頭戴裝置則是聚焦一般大眾市場，因此價位相對會親民一些。
至於第一款虛擬視覺頭戴裝置可能以「Apple Reality Pro」，針對大眾市場打造的第二款虛擬視覺頭戴裝置或許會將名稱進一步簡化，預期會在今年特定時候宣布上市消息，但至少要等到2025年才會進入市場。
同時，蘋果第一款虛擬視覺頭戴裝置可能是與立訊精密合作生產，同時也是首款不是先由鴻海生產的蘋果重點產品。
在此之前，立訊精密主要協助蘋果生產AirPods產品，而今年初則傳出蘋果計畫讓立訊精密加入生產iPhone Pro機種產品，打破過往鴻海獨家負責生產蘋果高階iPhone機種的情況，部分iPhone 14 Pro Max更傳出是在立訊精密位於崑山產線製造。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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