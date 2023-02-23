經典版《憤怒鳥》要從Google Play商店下架了 外媒爆料「暗黑真相」

《Angry Birds憤怒鳥》這款遊戲於2009年推出，簡單好玩又極富趣味性的特色令它一推出即成為風靡全球的熱門遊戲；《Angry Birds憤怒鳥》陸續也推出不少續作，但忠實玩家們仍然忠於最經典的原始版本，近日開發商Rovio則宣布要在Google Play商店下架經典版本遊戲。

開發商Rovio官方推特公告，經典版憤怒鳥廣泛影響了許多遊戲組合，因此官方決定於2月23日自Google Play商店下架經典版遊戲，而App Store介面中將改名為《Red's First Flight》；不過，早在下架日之前已下載的玩家們仍可繼續遊玩。

官方也向長期熱情支持的玩家們表達感謝，「希望忠實玩家能將對經典版憤怒鳥的熱情，轉移到其他版本的遊戲，如《Angry Birds 2》、《Angry Birds Friends》及《Angry Birds Journey》」。

然而，外媒《theverge》則認為Rovio下架該遊戲是為了讓玩家轉投其他小額付費的免費遊戲；即使玩家課金1美元（約台幣30元），但經典版本恐怕賺不到與其他版本相當的收入金額，這也意味著「Rovio可能認為在Google Play上架經典版遊戲是在浪費錢」。

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ — Rovio (@Rovio) 2023年2月21日

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