想打通電玩平台？牽手任天堂後再合作NVIDIA 微軟總裁：準備好和Sony簽約

在微軟總裁Brad Smith稍早宣布與任天堂簽署10年遊戲提供協議之後,Xbox負責人Phil Spencer隨後也在個人Twitter表示進一步與NVIDIA簽署相同合作,將使《決勝時刻》在內動視暴雪及Xbox平台遊戲可在GeForce Now服務提供遊玩。

而在布魯塞爾舉辦說明活動上,Brad Smith甚至表明已經準備好與Sony簽署相同合作協議,就等Sony做出相關回應,同時在後續受訪時更強調與任天堂、NVIDIA等業者簽署合作,將讓遊戲玩家能獲得更大遊戲平台選擇自由,無須針對特定遊戲選擇使用不同遊戲主機。

同時,Brad Smith在聲明過程更再次引述IDG市調機構統計數據,重申在歐盟境內的遊戲市場裡,Sony就拿下高達80%比例市佔,微軟僅取得其中20%比重,藉此強調本身縱使收購動視暴雪仍不足以影響遊戲市場競爭。

目前Sony方面依然未做出任何回應。

至於微軟收購動視暴雪的交易,目前包含美國政府、歐盟監管機構與英國競爭暨市場管理局均表示有意見,並且介入調查,因此微軟能否順利完成使筆交易,依然有不少變數。

而此次與NVIDIA完成簽署10年遊戲合作協議,對於微軟顯然有利。

原因不僅在於NVIDIA先前也曾表示反對微軟收購動視暴雪,此次順利說服NVIDIA簽署合作協議,更可藉由將遊戲透過GeForce Now服務讓更多人使用,更能強化微軟日前表示可透過Xbox Game Pass等服務擴展遊戲市場的說法。

甚至從微軟目前作法來看,即便同意未來10年均向任天堂、NVIDIA等業者提供遊戲作品,但在協議效期結束後終止合作,實際上仍對持有這些遊戲作品的微軟有利。

或許基於如此,即便微軟強調提供長達10年遊戲合作協議,依然讓Sony及各地監管機構對於微軟收購動視暴雪仍有不少擔憂。

We have signed a 10 year agreement with NVIDIA that will allow GeForce NOW players to stream Xbox PC games as well as Activision Blizzard PC titles, including COD, following the acquisition. We´re committed to bringing more games to more people – however they choose to play.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2023