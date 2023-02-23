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想打通電玩平台？牽手任天堂後再合作NVIDIA 微軟總裁：準備好和Sony簽約

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟總裁Brad Smith稍早宣布與任天堂簽署10年遊戲提供協議之後，Xbox負責人Phil Spencer隨後也在個人Twitter表示進一步與NVIDIA簽署相同合作，將使《決勝時刻》在內動視暴雪及Xbox平台遊戲可在GeForce Now服務提供遊玩。

而在布魯塞爾舉辦說明活動上，Brad Smith甚至表明已經準備好與Sony簽署相同合作協議，就等Sony做出相關回應，同時在後續受訪時更強調與任天堂、NVIDIA等業者簽署合作，將讓遊戲玩家能獲得更大遊戲平台選擇自由，無須針對特定遊戲選擇使用不同遊戲主機。

同時，Brad Smith在聲明過程更再次引述IDG市調機構統計數據，重申在歐盟境內的遊戲市場裡，Sony就拿下高達80%比例市佔，微軟僅取得其中20%比重，藉此強調本身縱使收購動視暴雪仍不足以影響遊戲市場競爭。

目前Sony方面依然未做出任何回應。

至於微軟收購動視暴雪的交易，目前包含美國政府、歐盟監管機構與英國競爭暨市場管理局均表示有意見，並且介入調查，因此微軟能否順利完成使筆交易，依然有不少變數。

而此次與NVIDIA完成簽署10年遊戲合作協議，對於微軟顯然有利。

原因不僅在於NVIDIA先前也曾表示反對微軟收購動視暴雪，此次順利說服NVIDIA簽署合作協議，更可藉由將遊戲透過GeForce Now服務讓更多人使用，更能強化微軟日前表示可透過Xbox Game Pass等服務擴展遊戲市場的說法。

甚至從微軟目前作法來看，即便同意未來10年均向任天堂、NVIDIA等業者提供遊戲作品，但在協議效期結束後終止合作，實際上仍對持有這些遊戲作品的微軟有利。

或許基於如此，即便微軟強調提供長達10年遊戲合作協議，依然讓Sony及各地監管機構對於微軟收購動視暴雪仍有不少擔憂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 任天堂 NVIDIA Sony 微軟 Xbox PlayStation

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