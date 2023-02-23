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傳高通今年將提前公布Snapdragon 8 Gen 3處理器 並爭取台積電N3E技術

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，Qualcomm今年可能會更進一步提早揭曉新一代旗艦級處理器產品，預期會以Snapdragon 8 Gen 3為稱，甚至有可能與聯發科一同爭取台積電N3E製程技術。

另一方面，從Qualcomm此次與三星合作，針對Galaxy S23系列手機提供名為Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy的處理器，相比標準版Snapdragon 8 Gen 2採3.2GHz運作時脈設計，進一步將運作時脈提高至3.36GHz的情況來看，相關看法認為Qualcomm今年有可能直接跳過推出Snapdragon 8+ Gen 2處理器規劃，將選在更早時間推出新一代旗艦級處理器Snapdragon 8 Gen 3。

而相比過往都是選在12月初舉辦年度Snapdragon Tech Summit技術大會，去年則是提前至11月中旬，若今年如傳聞更進一步提早公布揭曉Snapdragon 8 Gen 3處理器，預期會有更多品牌在年底推出新款定位旗艦的手機產品。

目前市場傳聞Snapdragon 8 Gen 3處理器可能採「1+5+2」的特殊核心配置，相比Snapdragon 8 Gen 2採用的「1+4+3」將額外增加一組效能核心，並且預期會與聯發科一同爭取台積電N3E製程技術，藉由3nm製程設計讓處理器運算效能提升達20%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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