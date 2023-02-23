台灣三大個資最容易被竊取 調查曝65%台人電話號碼曾遭外流

揭開詐騙產業上游面貌！Gogolook首次公開調查：台灣恐有1,040萬人電話號碼曾遭外洩。常見大規模外洩的多為企業或政府資料庫遭駭，零星事件則出現在民眾誤入釣魚網站、陌生問卷表單，甚至是心理測驗遊戲中填寫個人資訊等場景所造成，變為從上游防堵詐騙威脅。

圖片及資料來源：Gogolook

Gogolook聯手刑事局以及國際數位風險保護服務供應商Constella Intelligence，近日發佈的「Gogolook 2022年度詐騙報告：個資外洩篇」獨家揭露亞洲市場個資外洩情勢調查，一窺詐騙產業鏈的上游場景。

由於個資外洩是詐騙集團掌握民眾聯繫方式進而展開詐騙攻擊的關鍵第一步，常見大規模外洩的多為企業或政府資料庫遭駭，零星事件則出現在民眾誤入釣魚網站、陌生問卷表單，甚至是心理測驗遊戲中填寫個人資訊等場景所造成。為從上游防堵詐騙威脅，Whoscall開發商Gogolook與國際數位風險保護服務供應商Constella Intelligence合作，針對包含台灣在內的數個主要市場進行電話號碼外洩程度調查。根據調查結果顯示，馬來西亞以73%的電話號碼外洩率最為嚴峻，台灣則以65%居次，日本一樣也有高達56%的外洩率。根據我國戶政司統計，20歲至65歲人口約1,600萬人為推估，全台約有1,040萬人的手機號碼資訊遭到外洩與惡意兜售，更加凸顯通訊防詐與安裝Whoscall的重要性。

圖片及資料來源：Gogolook

哪類個資外洩狀況最嚴重？ Gogolook：台灣前三名分別登入密碼、電話號碼、姓名根據個人資料保護法所定義，從大至自然人的姓名、出生年月日，細微至指紋、性生活、病歷、犯罪前科及其他得以直接或間接識別該個人的資料都受到法律保障。不論是公或私部門所儲存的個人資料，有可能因管理不當，而被第三方取得個人資料，造成個資外洩事件。本次Gogolook也針對個人資料範疇中不同項目的外洩頻率項目進行排名，一窺各地差異的同時，也提醒民眾應多加留意防範外洩破口！

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根據本次調查，台灣、泰國、馬來西亞前三名高頻外洩個資皆為登入密碼、電話號碼、姓名，而國籍、Email、地址、出生年月日則位居四到七名，排序略有差異，而日本、韓國的好發外洩個資則為姓名、登入密碼、電話號碼。舉例不同個資外洩後的風險情境，登入密碼的外洩可能造成網銀帳號遭盜取、失去社群帳號控制權等；當詐騙集團掌握民眾的姓名與電話號碼，甚至是付款、購物紀錄，便能輕易的展開詐騙電話與簡訊攻勢；若是姓名與地址遭到外洩，就要小心「包裹貨到付款詐騙」隨時上門了！鼓勵民眾多加利用線上服務的二階段認證、定期更換高強度密碼，以及透過Whoscall等相關防護功能的APP來辨識陌生電話與簡訊。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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