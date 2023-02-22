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微軟牽手任天堂引爆電玩震撼彈 資深玩家見「時機點」曝背後動機：鋪這條路

聯合新聞網／ 綜合報導
微軟無預警宣布「正式牽手」對手任天堂，雙方簽署一份10年長約，主要內容承諾將包含《決勝時刻（Call of Duty）》在內的大型熱門遊戲，帶給任天堂的玩家們。示意圖／美聯社
微軟無預警宣布「正式牽手」對手任天堂，雙方簽署一份10年長約，主要內容承諾將包含《決勝時刻（Call of Duty）》在內的大型熱門遊戲，帶給任天堂的玩家們。示意圖／美聯社

微軟總裁史密斯（Brad Smith）昨（21）日拋出電玩震撼彈，宣布微軟正式和任天堂簽署長達10年的合約，內容承諾將大型熱門遊戲分享給對手；消息曝光後，引起PTT網友高度關注。

微軟昨日無預警宣布「正式牽手」對手任天堂，雙方簽署一份10年長約，主要內容承諾將包含《決勝時刻（Call of Duty）》在內的大型熱門遊戲帶給任天堂的玩家們，代表任天堂版將會與Xbox版同日發售，遊戲功能和內容也會完全相同。

此消息無疑是對電玩界投下震撼彈，PTT鄉民們也緊盯資訊，紛紛留言表達看法「未看先猜，NS（指任天堂出品的電子遊戲機Nintendo Switch）跑得動嗎？」、「也沒保證會第一時間跟最新作啊」、「那任天堂的遊戲會上微軟平台嗎？」、「現在問題應該是微軟遊戲要上Switch效能不足吧」、「用Switch跑魔獸世界副本的世界要來了嗎？」

更有人笑虧「索（尼）又贏，強到另外兩個要合作」、「簽是這樣簽，但硬體跑得動嗎？」、「連任滅索」、「覺得這合作只是爽到微軟」、「任天堂本家還是沒辦法上PC，這合作我不懂」。

也有人分析解釋，「這個時機點簽應該是為下一代主機鋪路吧？最快可能明年就會出了有暴雪的遊戲庫，（任天堂）支援的話一開始陣容不至於太貧乏，而且對歐美市場的接受度也會再提升」、「以這時間點來看，老任下一代主機跟微軟會有更多合作的可能性更高，微軟為了讓遊戲上任系機器多少也會提供點技術吧」、「也沒啥不平等吧，你能移植上任（天堂）的主機就能爽賣遊戲」。

PTT 微軟 Switch 電玩 Xbox Nintendo 動視暴雪

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