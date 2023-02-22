任職超過30年…從基層開發人員起步 Windows副總裁宣布離開微軟
過去在微軟任職超過30年的Windows副總裁Kevin Gallo，稍早於個人LinkedIn公布其離職消息。
目前Kevin Gallo並未透露接下來的發展細節，但強調本身仍未打算放下開發人員身分，甚至透露有意投入教育學程教導更多人學習編程技術。另一方面，Kevin Gallo更強調並未打算從Windows PC轉換使用Mac，藉此說明自身仍將重心放在Windows開發環境。
Kevin Gallo從1993年加入微軟，更早之前則在Motorola軟體部門任職，本身從基層開發人員做起，並且在後續擔任微軟Windows業務部門副總裁，同時也負責微軟開發工具與平台發展，主要協助開發者建造各類用於Windows環境的服務內容。
而Kevin Gallo的離職，是否與微軟近年持續著重雲端業務發展，並且減少過往單純以Windows作業系統平台為發展比重情況有關。
從微軟近年公布財報內容顯示，雲端業務帶進營收持續增長，但過往Windows作業系統授權獲利比重卻逐漸下降，甚至微軟後續更將Windows作業系統搬上雲端，透過Cloud PC形式讓大型企業組織、小規模公司行號，或是單一使用者能更有彈性地透過雲端使用軟體定義的虛擬化Windows PC。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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