蘋果也抵達戰場？舉辦內部峰會卻未公布任何新AI技術 目的只為穩定軍心

日前提及蘋果於內部舉辦一場與人工智慧相關的研討活動消息後，彭博新聞記者Mark Gurman進一步取得此場研討活動說明重點，主要聚焦說明目前機器學習技術發展近況，更強調蘋果目前在人工智慧技術佈局位於前沿位置。

蘋果內部以「WWDC for AI」描述此場研討活動，同時主要向員工闡明蘋果在人工智慧技術領域應用發展近況，但未特別說明任何足以改變市場的全新服務或技術，顯然重點放在穩定公司內部員工軍心，避免受到近期OpenAI的ChatGPT、微軟新版Bing搜尋服務，或是Google計畫推出的全新人工智慧聊天機器人「Bard」等市場動態影響。

預期蘋果會等到今年6月前後舉辦的WWDC 2023期間才有更具體技術更新消息，而不會在此預覽各類新技術服務。

在先前消息裡，更傳出蘋果對於傳聞中的虛擬視覺頭戴裝置現況仍不滿意，因此有可能延後至6月對外公布，因此原本預期重點放在此款產品的春季發表會，有可能會以其他產品發表為主，其中可能包含新款iPhone 14配色，另外也可能說明日前同樣有不少傳聞的iPhone硬體訂閱服務，更預期正式推出蘋果日前預告的Apple Pay Later先買後付服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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