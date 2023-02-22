配合通訊診察治療辦法修正 遠傳宣布啟用5G遠距診療2.0應用發展計畫

過去持續推動5G遠距診療應用發展之下，遠傳昨（21）日宣布與台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會共同簽署合作備忘錄，啟動5G遠距診療2.0應用發展，在衛生福利部中央健康保險署署長石崇良、醫事司簡任技正李中月見證下進入遠距診療新時代。

相較過往因法規限制，使得遠距診療僅能透過大型醫院體系推動，而在衛福部即將推行的通訊診察治療辦法修正草案，將藉由過去疫情期間累積視訊看診經驗，將使遠距診療應用下放至社群醫院、地方診所，讓更多偏鄉地區能透過5G網路連接取得更多醫療資源。

從2019年啟動的遠傳5G遠距診療前瞻計劃開始，目前已經在全台12個縣市、總計35個偏鄉衛生所推行，並且造福261個偏鄉村里民眾，在過去疫情期間更累積超過數十個科別與3萬人次的視訊看診經驗。

而配合通訊診察治療辦法修正草案，遠傳更宣布啟用5G遠距診療2.0計畫，將透過地方醫院、診所以遠距方式協助照護偏鄉年長者與慢性病患者。

▲透過5G連網實現偏鄉地區的遠距看診醫療看護需求

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示：「政府新草案的放寬，讓遠距視訊醫療擴大到地區醫院，然而目前基層社區醫院導入遠距醫療平台的比例仍有成長空間，醫院自行建置的難度也頗高，希望藉由遠傳『5G遠距診療2.0』的便利性、完整性及高效、高保障的特性，能號召更多基層社區醫院推動遠距醫療提高慢性病及老人的就診率。」

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟也指出：「台灣近年慢性病患者眾多，以糖尿病為例，不僅病患數提升、罹病年齡也不斷降低，但全國糖尿病患者規律回診率不到七成，使得慢性病的致死率也在逐漸攀升。長照需求更是邁向超高齡化社會的台灣不能忽視的問題，協會非常期待與遠傳合作，推出響應政府政策的『5G遠距診療2.0』，讓有需求的民眾能就近擁有更好的服務，也有效提升診所照護量能與價值。」

由遠傳自主開發的5G遠距診療平台，採用雲端訂閱、以量計費形式運作，提供以平板裝置即可進行線上看診，並且完整串聯看診前、中、後所有服務流程，從預約掛號、報到、叫號、線上看診到繳費，皆可透過App完成操作。醫師可於系統上自行彈性排班，民眾亦可上傳資料自主預約，還能自動錄影存檔，並且能彈性配合各院所掛號、電子處方簽、領藥、線上繳費、虛擬健保卡流程，降低基層醫護人員繁瑣的人工作業流程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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