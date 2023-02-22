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微軟「正式牽手」任天堂簽署10年合約 提供Xbox遊戲給對手

聯合新聞網／ 楊又肇

日前為了說服美國、歐盟等地區監管機構，微軟表示可以跟Sony、任天堂簽署長達10年合作協議，藉此確保收購動視暴雪之後，不會造成遊戲市場壟斷。而在稍早時候，微軟總裁Brad Smith於其個人Twitter表示，與任天堂完成簽署10年協議，保證將向任天堂提供於Xbox平台發行遊戲，其中包含《決勝時刻》 (Call of Duty)在內動視暴雪熱銷遊戲。

Brad Smith表示，與任天堂簽署10年協議，不僅確保雙方在遊戲合作模式，更強調能使玩家在遊戲平台選擇有更高自由度。此外，Brad Smith更透露接下來還會持續延展此類合作，似乎暗示接下來也計畫與Sony簽署相同協議。

不過，目前Sony方面並未透露是否已經與微軟進行合作洽談。在此之前，Sony認為微軟收購動視暴雪將嚴重影響遊戲市場競爭公平。

而對於微軟收購動視暴雪的交易，目前包含美國政府、歐盟與英國政府都有意見。

英國競爭暨市場管理局表示，微軟已經拿下全球雲端遊戲服務約60-70%比重，若進一步取得動視暴雪旗下遊戲資產，將會大幅提高其遊戲市場競爭優勢，同時減少競爭阻礙，如此一來恐怕會產生遊戲價格增加，或是僅能在Xbox遊戲主機玩到特定遊戲等情況，對於玩家選擇可能會產生不利局面。

不過，英國競爭暨市場管理局也表示若動視暴雪將其業務拆分，例如將暴雪娛樂拆分獨立，或是將主要獲利來源的《決勝時刻》 (Call of Duty)遊戲業務拆分，在降低影響遊戲市場情況下，將會考慮批准微軟此筆收購交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 任天堂 英國

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