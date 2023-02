微軟「正式牽手」任天堂簽署10年合約 提供Xbox遊戲給對手

日前為了說服美國、歐盟等地區監管機構,微軟表示可以跟Sony、任天堂簽署長達10年合作協議,藉此確保收購動視暴雪之後,不會造成遊戲市場壟斷。而在稍早時候,微軟總裁Brad Smith於其個人Twitter表示,與任天堂完成簽署10年協議,保證將向任天堂提供於Xbox平台發行遊戲,其中包含《決勝時刻》 (Call of Duty)在內動視暴雪熱銷遊戲。

Brad Smith表示,與任天堂簽署10年協議,不僅確保雙方在遊戲合作模式,更強調能使玩家在遊戲平台選擇有更高自由度。此外,Brad Smith更透露接下來還會持續延展此類合作,似乎暗示接下來也計畫與Sony簽署相同協議。

不過,目前Sony方面並未透露是否已經與微軟進行合作洽談。在此之前,Sony認為微軟收購動視暴雪將嚴重影響遊戲市場競爭公平。

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO