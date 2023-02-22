微軟「正式牽手」任天堂簽署10年合約 提供Xbox遊戲給對手
日前為了說服美國、歐盟等地區監管機構，微軟表示可以跟Sony、任天堂簽署長達10年合作協議，藉此確保收購動視暴雪之後，不會造成遊戲市場壟斷。而在稍早時候，微軟總裁Brad Smith於其個人Twitter表示，與任天堂完成簽署10年協議，保證將向任天堂提供於Xbox平台發行遊戲，其中包含《決勝時刻》 (Call of Duty)在內動視暴雪熱銷遊戲。
Brad Smith表示，與任天堂簽署10年協議，不僅確保雙方在遊戲合作模式，更強調能使玩家在遊戲平台選擇有更高自由度。此外，Brad Smith更透露接下來還會持續延展此類合作，似乎暗示接下來也計畫與Sony簽署相同協議。
不過，目前Sony方面並未透露是否已經與微軟進行合作洽談。在此之前，Sony認為微軟收購動視暴雪將嚴重影響遊戲市場競爭公平。
We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO— Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023
而對於微軟收購動視暴雪的交易，目前包含美國政府、歐盟與英國政府都有意見。
英國競爭暨市場管理局表示，微軟已經拿下全球雲端遊戲服務約60-70%比重，若進一步取得動視暴雪旗下遊戲資產，將會大幅提高其遊戲市場競爭優勢，同時減少競爭阻礙，如此一來恐怕會產生遊戲價格增加，或是僅能在Xbox遊戲主機玩到特定遊戲等情況，對於玩家選擇可能會產生不利局面。
不過，英國競爭暨市場管理局也表示若動視暴雪將其業務拆分，例如將暴雪娛樂拆分獨立，或是將主要獲利來源的《決勝時刻》 (Call of Duty)遊戲業務拆分，在降低影響遊戲市場情況下，將會考慮批准微軟此筆收購交易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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