Qualcomm Aware平台聚焦物聯網應用 提供彈性佈署、友善開發環境

針對企業建置物聯網應用環境需求，Qualcomm宣布推出名為Qualcomm Aware的物聯網平台，藉此協助企業快速建構包含處理器、軟體服務，乃至於雲端連接的物聯網架構環境，主要鎖定物流、公眾資產監控，以及庫存管理等需求。

Qualcomm Aware平台預計採訂閱形式提供使用，預計會在今年下半年推出，初期將鎖定即時供應鏈動態洞察與感知應用，將可用於低溫配送、物流運輸、公眾資產監控等應用場景，提供可管理需要關鍵、準確與即時性決策的差異化服務。

而Qualcomm提供此平台的利基點，在於本身已經累積超過3.5億組物聯網基頻晶片出貨量的基礎上，同時更具備物聯網軟硬體技術與API為導向的友善開發工具，強調讓企業能更容易跨入物聯網應用場景。

另外，透過過去收購的Skyhook Wireless、PoLTE等技術，Qualcomm表示能提供精準定位技術與完整全球訊號資料庫，其中涵蓋超過80億組無線網路存取位址，以及數億組小型基站，藉此提供常時連網的低功耗定位功能，同時也能在室內、地下室，或無法連接無線網路情況下維持正確定位功能。

▲Qualcomm Aware平台預計採訂閱形式提供使用，預計會在今年下半年推出，初期將鎖定即時供應鏈動態洞察與感知應用，將可用於低溫配送、物流運輸、公眾資產監控等應用場景，提供可管理需要關鍵、準確與即時性決策的差異化服務

▲以Qualcomm累積超過3.5億組物聯網基頻晶片出貨量的基礎，同時更具備物聯網軟硬體技術與API為導向的友善開發工具，強調讓企業能更容易跨入物聯網應用場景

Qualcomm更與軟硬體業者攜手合作，藉此擴大Qualcomm Aware平台生態應用發展，同時也能因應不同需求進行高度客製化，並且與獨立軟體供應商、系統整合業者合作打造量身設計的物聯網應用方案。

至於採用標準API資源與可高度客製化框架設計，更讓Qualcomm Aware平台提供更友善開發環境，讓企業、開發者能更容易與私有雲等平台銜接，例如目前已經能與微軟Dynamic 365服務整合，藉此提供更即時的資產追蹤與庫存管理效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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