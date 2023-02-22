把Siri換成女友！蘋果新專利文件曝光 收到訊息「讓女友讀給你聽」
蘋果又有一項超神新專利！外媒近日發現蘋果正在申請一項「可將iMessage轉換為語音訊息」的專利文件，這也代表未來Siri有可能會被「女友的聲音」取代 。
外媒《appleinsider》報導，蘋果申請一項新專利「可將iMessage轉換為語音訊息」，未來用戶可利用發件人的「語音樣本」來創建語音並播放。
目前蘋果裝置用戶可在iMessage發送語音訊息，或支援Siri播報iMessage回信；不過，有了蘋果這項新專利技術，收件人可自行選擇由發件人播報訊息內容，這也意味著「未來在iPhone上收到女友傳來的iMessage訊息，不再由冷冰冰的Siri播報，而是用女友的聲音來播報」。
同時這項專利技術也可以將語音樣本「單獨發送」，代表在傳送iMessage訊息之前，對方即可先行下載語音樣本模型，且該專利達到「模仿發件人口氣和音調」的優勢，這使得親友之間互傳訊息變得更加人性化，例如情侶間傳送充滿愛意的訊息，可以聽到來自另一半親口說出的「我愛你」。
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