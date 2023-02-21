人類復仇？AlphaGo同等級AI被擊敗 美圍棋選手靠「聲東擊西」致勝

Kellin Pelrine並沒有公開詳盡的棋譜給大眾參考，不過據稱他主要使用「聲東擊西」的戰術分散AI注意力，Pelrine本人表示如果是棋力不差的人類棋士很快就能發現並應對這種戰術。

根據英國媒體《金融時報》報導，美國業餘圍棋選手Kellin Pelrine成功戰勝與AlphaGo同等級的AI！

Kellin Pelrine棋力並非世界頂尖，但報導指出，Kellin Pelrine是在比賽事前跟美國加洲軟體公司「FAR AI」合作，在另一套系統協助下發現AI圍棋程式的弱點擬定獲勝策略，Pelrine指出，這套策略對於人類來說「不是超級難」執行，棋力只要有中級水準就可以贏過AI。

這次跟Kellin Pelrine對戰的AI是據稱能力不亞於AlphaGO的Leela Zero，一共對戰15場，其中14場是利用AI弱點的狀況下靠自己取勝，另一場則用上了AI支援。

Kellin Pelrine並沒有公開詳盡的棋譜給大眾參考，不過據稱他主要使用「聲東擊西」的戰術分散AI的注意力，Pelrine本人表示如果是棋力不差的人類棋士很快就能發現並應對這種戰術。另一方面，FAR AI的演算法是在跟另一套頂級圍棋AI進行100萬場比賽後，發現了這個盲點。

Alphabet子公司DeepMind所開發的AlphaGo自問世以後打破了「電腦在圍棋不可能超越人類」的既定印象，不過在2017年擊敗當時全球第一的中國選手柯潔之後也宣布不再正式與人對弈，事後釋出一系列的AlphaGo教學工具與大眾參考。

而日前唯一在五連戰取得一勝，唯一戰勝過AlphaGo的人類棋士南韓李世乭也已宣布退休。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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