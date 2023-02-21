遊戲開發者福音！微軟在Visual Studio環境整合Unreal Engine資源 迅速切換沒問題
為了協助遊戲開發者更方便、快速打造遊戲作品，微軟於Visual Studio 2022 17.5版本更新中，將預設整合Unreal Engine資源，讓開發者能快速確認以Unreal Engine設計藍圖與相關資產，甚至可在無須跳離Visual Studio工作環境情況下，即可添加Unreal Engine類別內容。
要使用此項功能，必須在Visual Studio安裝過程中選擇加入支援Unreal Engine元件，另外也必須事先安裝開源Visual Studio整合工具套件才能使用。
而這些功能，僅會在處理Unreal Engine相關開發內容時才會顯示對應操作選項，避免在開發其他類型專案時造成操作混淆。
另外，微軟也改善巨集操作功能，當開發者將滑鼠游標停在巨集內容時，即可透過粗體字型或格式化形式顯示巨集內容，方便開發者更直覺檢視，同時也允許比較或直接貼上長巨集內容。
上述功能主要源自經常使用Unreal Engine設計內容的開發者需求，但微軟表示在一般使用C++開發專案的非Unreal Engine內容設計也能因為其中更新功能獲益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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