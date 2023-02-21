中國大陸iPhone 14 Pro全系列大跳水直降3千 「早鳥果粉」氣炸開轟

中國大陸iPhone 14 Pro全系列日前大規模下殺700人民幣（約台幣3,100元），即便中國蘋果官網及直營店仍維持原價，據陸媒《IT時報》記者實際走訪確認幾乎全數經銷商皆已採取降價措施，且降價幅度均從人民幣600元至800元之間（約台幣2,660至3,545元）。

《IT時報》報導指出，大跳水降價福利自2月5日開跑至4月1日，且大陸知名電商平台京東、淘寶、美團及拼多多等皆各自祭出十分優渥的降價或補貼福利；更有銷售渠道內部人士透露「iPhone 14 Pro Max 256G等部分機型目前的零售價已逼近進貨價，離出現『批零倒掛』（意指批發價和零售價顛倒過來，引申為批發價比零售價還要高，即店家買回來比賣出去的價格高）現像已經不遠」。

從蘋果早先公布的財報可見，主因iPhone、Mac及穿戴裝置與配件事業營收下滑，蘋果上季營收年減5.5%、至1,172億美元，為近7年來首次低於分析師預期；隨後中國大陸便啟動大規模iPhone 14 Pro全系列降價活動，引起市場關注。

不過，中國大陸市場無預期宣布開跑iPhone 14 Pro全系列降價活動，就有「早一步」買到的果粉抱怨自己在經銷商通路買完過幾天就降價實在太過分，有果粉就在微博PO文開罵，「才買iPhone 14 Pro過幾天就降價700元（人民幣），還不給退差價，雖然700元不會對我造成任何影響，但這麼大的經銷商吃相難看！」

中國大陸果粉早一步買了iPhone 14 Pro，卻在幾天後聽聞降價消息。圖／取自微博

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