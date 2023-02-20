助攻資通訊產業邁向國際 產研聯手搶攻北美5G專網市場

由先前打造同名服務的虛擬社群平台業者Bigscreen推出，標榜能以更輕便配戴體驗讓使用者體驗的虛擬實境頭戴裝置Beyond，整體使用模式與HTC先前推出的VIVE Flow相仿，但重量僅有6.6盎司 (約187公克)，同時機身尺寸也相對較小。

2023-02-19 09:48