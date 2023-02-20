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助攻資通訊產業邁向國際 產研聯手搶攻北美5G專網市場

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院與和碩聯合科技簽約合作，雙方將透過軟硬整合，以工研院的「O-RAN節能專網網管技術」、「CBRS通訊協定解決方案」，搭配和碩聯合科技的5G O-RAN基地台、專網解決方案，共同搶進北美5G應用市場。
工研院與和碩聯合科技簽約合作，雙方將透過軟硬整合，以工研院的「O-RAN節能專網網管技術」、「CBRS通訊協定解決方案」，搭配和碩聯合科技的5G O-RAN基地台、專網解決方案，共同搶進北美5G應用市場。

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