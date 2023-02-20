報導指稱騰訊放棄打造虛擬頭戴裝置 但仍看好元宇宙趨勢發展

報導指稱，騰訊已經放棄打造虛擬視覺頭戴裝置，並且讓原本參與此項計畫的員工轉往其他工作機會。

騰訊原本在去年成立混合虛擬視覺部門，並且計畫打造自有虛擬視覺頭戴裝置與相應服務內容，但後來似乎認為無法實現快速獲利，加上投入研發自有虛擬視覺頭戴裝置花費成本較高，以及沒有足夠支撐服務的遊戲等內容，因此決定放棄此發展計畫。

而雖然取消發展自有虛擬視覺頭戴裝置，騰訊並未計畫關閉混合虛擬視覺部門，而是重新調整發展策略，顯然並未放棄元宇宙應用發展佈局。不過，騰訊預期混合虛擬視覺部門至少要等到2027年才能開始獲利，在此之前可能仍會造成不少虧損。

另一方面，騰訊原本有意收購遊戲手機業者黑鯊，但由於後續面臨中國政府介入調查是否影響競爭，最終取消此筆收購交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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