多名前Respawn成員合組遊戲工作室Wildlight Entertainment

由多名前Respawn遊戲工作室成員合組成立的全新遊戲工作室Wildlight Entertainment，透露目前已經投入全新開發專案內容。

Wildlight Entertainment成員過去曾在Respawn任職期間參與打造《神兵泰坦》、《APEX英雄》，以及包含《最後一戰》、《戰神》、《決勝時刻》、《星際大戰 絕地》、《英雄聯盟》、《鬥陣特攻》等遊戲，其中更包含創立工作室、曾參與製作《APEX英雄》、《決勝時刻》系列的Dusty Welch與Jason McCord，以及目前擔任負責人與遊戲總監身分，並且曾經負責《APEX英雄》遊戲總監職務的Chad Grenier。

由於成員多半源自Respawn，加上具備豐富遊戲開發經驗，因此Wildlight Entertainment接下來預計打造遊戲作品也備受玩家期待。

依照Wildlight Entertainment說明，目前已經投入全新遊戲專案開發，同時本身致力於創造大膽且具原創性的高品質遊戲，但具體細節還要再等一些時間才會對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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