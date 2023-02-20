微軟確認透過Parallels Desktop在Arm架構Mac安裝Windows的授權合法性

在微軟稍早更新技術支援頁面中，微軟確定將可讓使用者自行購買Windows 11 Pro合法授權版本，並且能配合Parallels Desktop用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種。

在此之前，雖然使用者可以透過Windows Insider Program計畫，自行下載以測試使用為主的Arm架構版Windows 10或Windows 11，藉此用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種，但如果使用者將其用於商業用途，可能就會有授權合法性的問題。

而從微軟稍早更新技術支援頁面內容來看，則是明確說明可讓使用者以合法授權的Windows 11 Pro，配合Parallels Desktop用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種。相比過往從未正面回應的情況，微軟顯然已經確認允許這樣的Windows作業系統安裝使用模式。

不過，此次更新內容僅顯示微軟正式確認將合法授權的Windows 11 Pro，透過Parallels Desktop安裝在搭載Apple Silicon處理器的Mac機種，將能以合法授權形式對應個人或商業使用模式，但在實際功能並未作進一步更新，目前依然無法對應32位元的Arm架構應用程式，部分驅動程式依然需要透過模擬方式使用，而在Arm架構上執行x86架構應用程式的效能相對也會因為模擬方式受限。

除了透過Parallels Desktop安裝Windows作業系統，微軟同時也推薦透過Windows 365服務使用雲端PC，針對偶爾需要使用Windows作業系統環境的情況，可以直接透過瀏覽器操作相關功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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