微軟確認透過Parallels Desktop在Arm架構Mac安裝Windows的授權合法性
在微軟稍早更新技術支援頁面中，微軟確定將可讓使用者自行購買Windows 11 Pro合法授權版本，並且能配合Parallels Desktop用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種。
在此之前，雖然使用者可以透過Windows Insider Program計畫，自行下載以測試使用為主的Arm架構版Windows 10或Windows 11，藉此用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種，但如果使用者將其用於商業用途，可能就會有授權合法性的問題。
而從微軟稍早更新技術支援頁面內容來看，則是明確說明可讓使用者以合法授權的Windows 11 Pro，配合Parallels Desktop用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種。相比過往從未正面回應的情況，微軟顯然已經確認允許這樣的Windows作業系統安裝使用模式。
不過，此次更新內容僅顯示微軟正式確認將合法授權的Windows 11 Pro，透過Parallels Desktop安裝在搭載Apple Silicon處理器的Mac機種，將能以合法授權形式對應個人或商業使用模式，但在實際功能並未作進一步更新，目前依然無法對應32位元的Arm架構應用程式，部分驅動程式依然需要透過模擬方式使用，而在Arm架構上執行x86架構應用程式的效能相對也會因為模擬方式受限。
除了透過Parallels Desktop安裝Windows作業系統，微軟同時也推薦透過Windows 365服務使用雲端PC，針對偶爾需要使用Windows作業系統環境的情況，可以直接透過瀏覽器操作相關功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言