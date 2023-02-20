快訊

夏玉順回應華航機上大鬧事件 自爆有憂鬱症病史、未來會退出歌壇

BA.2.75病毒株持續佔首位 老二換這支變異株

中重症增126例、44死！一歲女嬰未接種疫苗 染疫哮吼仍在住院中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟確認透過Parallels Desktop在Arm架構Mac安裝Windows的授權合法性

聯合新聞網／ 楊又肇

在微軟稍早更新技術支援頁面中，微軟確定將可讓使用者自行購買Windows 11 Pro合法授權版本，並且能配合Parallels Desktop用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種。

在此之前，雖然使用者可以透過Windows Insider Program計畫，自行下載以測試使用為主的Arm架構版Windows 10或Windows 11，藉此用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種，但如果使用者將其用於商業用途，可能就會有授權合法性的問題。

而從微軟稍早更新技術支援頁面內容來看，則是明確說明可讓使用者以合法授權的Windows 11 Pro，配合Parallels Desktop用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種。相比過往從未正面回應的情況，微軟顯然已經確認允許這樣的Windows作業系統安裝使用模式。

不過，此次更新內容僅顯示微軟正式確認將合法授權的Windows 11 Pro，透過Parallels Desktop安裝在搭載Apple Silicon處理器的Mac機種，將能以合法授權形式對應個人或商業使用模式，但在實際功能並未作進一步更新，目前依然無法對應32位元的Arm架構應用程式，部分驅動程式依然需要透過模擬方式使用，而在Arm架構上執行x86架構應用程式的效能相對也會因為模擬方式受限。

除了透過Parallels Desktop安裝Windows作業系統，微軟同時也推薦透過Windows 365服務使用雲端PC，針對偶爾需要使用Windows作業系統環境的情況，可以直接透過瀏覽器操作相關功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

微軟計畫在結合人工智慧的Bing搜尋服務 導入全新廣告形式

蘋果先買後付服務Apple Pay Later 依Apple Pay服務使用情況評估額度

圖／果粉一定愛！蘋果超級隱藏版產品曝光 做10年員工才能拿到

熱唱13分鐘！蕾哈娜Apple Music超級盃中場秀創Shazam紀錄 這首歌粉絲最愛

相關新聞

直擊CES 2023 科技大風吹向移動載具、元宇宙

年度科技趨勢前哨站美國消費電子展，今年1月在美國拉斯維加斯登場。展中一探國際大廠年度布局重點、技術發展趨勢，以及科技創新應用之新生活樣貌，揭開未來科技發展序幕。

智慧穿戴+虛實融合 運動科技再造兆元產業

科技導入運動，運動結合科技不再是訓練國手的專利，疫後新常態將運動科技帶入居家，而元宇宙概念更為運動科技注入虛實融合的樂趣。

從自動化到智能化 機器人、電動車再進化

疫情黑天鵝振翅飛過世界，面對疫後零接觸、少子化缺工的重重挑戰，機器人被視為產業智能化和填補勞力缺口的重要關鍵；另一方面，火熱的電動車趨勢也是CES 2023的關注焦點。

助攻資通訊產業邁向國際 產研聯手搶攻北美5G專網市場

5G的「高頻寬、低延遲、廣連結」特色，讓5G專網成為智慧工廠、智慧醫療、自駕車等應用的重要基礎建設，研調機構ABI Research預估，5G專網至2030年產值上看千億美元。

避免產生混淆等出包情形 微軟開始限制使用者與Bing搜尋對話次數

日前針對新版Bing搜尋服務出包情況做出解釋，微軟點出過長的對話內容可能會讓新版Bing搜尋服務產生混淆，導致出現重複內容，或是出現無法提供正面幫助的回應結果。因此在稍早更新裡，微軟將從即日起限制與Bing搜尋聊天機器人的對話問答次數，每次對話僅能進行5次問答，而每天最多僅能進行50次對話。

微軟確認透過Parallels Desktop在Arm架構Mac安裝Windows的授權合法性

在微軟稍早更新技術支援頁面中，微軟確定將可讓使用者自行購買Windows 11 Pro合法授權版本，並且能配合Parallels Desktop用於搭載Apple Silicon處理器的Mac機種。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦