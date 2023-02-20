避免產生混淆等出包情形 微軟開始限制使用者與Bing搜尋對話次數
日前針對新版Bing搜尋服務出包情況做出解釋，微軟點出過長的對話內容可能會讓新版Bing搜尋服務產生混淆，導致出現重複內容，或是出現無法提供正面幫助的回應結果。因此在稍早更新裡，微軟將從即日起限制與Bing搜尋聊天機器人的對話問答次數，每次對話僅能進行5次問答，而每天最多僅能進行50次對話。
依照微軟說明，從第一周開放測試結果顯示，過長的對話會讓新版Bing搜尋服務產生混淆，尤其在超過15次問答後，Bing搜尋的反應會變得有重複性，或是無法提供正確解答等情況。
因此接下來將限制使用者與新版Bing搜尋服務的聊天機器人對話次數，其中每次對話僅能進行最多5次的問答，而每天最多僅能進行50次對話，同時在每次問答內容僅就使用者提出單一問題進行回覆。
除了透過限制問答次數避免人工智慧系統運作異常，限制問答次數其實也能有效降低使用者刻意惡搞人工智慧的情況，避免大量以負面資訊影響人工智慧運作情況。
在先前說法中，微軟表示針對Bing搜尋服務提供解答錯誤情況，日後會配合增加事實數據量，藉此提高Bing搜尋提供解答的正確性，同時也會讓使用者針對內容正確性給予反饋意見。
而微軟也表示會考慮使用者希望加入的機票訂購、寄送電子郵件，或是分享搜尋結果、解答內容等功能，藉此讓Bing搜尋服務變得更加方便。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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