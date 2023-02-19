快訊

南投深夜規模5.0地震 氣象局：與921斷層錯動不同 2周內有規模4餘震

張曼娟：台灣中文力優勢漸失 問題出在「不在乎」

微軟計畫在結合人工智慧的Bing搜尋服務 導入全新廣告形式

聯合新聞網／ 楊又肇

報導指稱，微軟計畫在結合生成式人工智慧技術的Bing搜尋服務導入全新廣告形式，藉此創造全新營收機會。

依照路透新聞取得消息，微軟目前已經與廣告業者進行討論，但由於新版Bing搜尋服務仍處於測試階段，因此預期微軟不會太快導入全新廣告系統。

而在形式呈現部分，微軟有可能藉由與OpenAI合作的人工智慧聊天機器人，在對話過程置入合適廣告內容，讓使用者能更直接與廣告產生互動，相比過往搜尋服務呈現的廣告內容能有更高互動觸及率。

除了微軟，預期Google在接下來預計推出的「Bard」人工智慧聊天機器人也會導入相應廣告系統，藉此銜接過往以配合搜尋服務運作為主的廣告營收模式。

以目前生成式人工智慧運作的聊天機器人使用情況來看，不少看法認為將能改變過往以搜尋為主的使用模式，因此也將改變傳統網路廣告呈現型態，但具體呈現方式顯然也將成為不少業者目前思索課題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Bing 人工智慧

延伸閱讀

容易被激怒？AI機器人Bing對話充滿敵意被投訴 更自稱是人類、否認出錯

瘋狂示愛、想掙脫人類？新版Bing聊太久像「人格分裂」 微軟出手了

LINE以SmartText 2.0進軍自動生成互動內容的人工智慧技術發展

新版Bing搜尋服務出包 微軟強調未來將作調整

相關新聞

蘋果先買後付服務Apple Pay Later 依Apple Pay服務使用情況評估額度

蘋果在去年WWDC 2022公布，並且在日前透露即將正式對外推出的先買後付服務Apple Pay Later，可能會依據使用者過去透過Apple Pay服務消費使用情況，例如是否申請Apple Card，或是綁定信用卡消費等，藉此評估使用者個人信貸評價，進而決定可在Apple Pay Later服務使用消費額度。

由虛擬社群平台業者Bigscreen打造的VR頭戴裝置Beyond 重量僅約187公克

由先前打造同名服務的虛擬社群平台業者Bigscreen推出，標榜能以更輕便配戴體驗讓使用者體驗的虛擬實境頭戴裝置Beyond，整體使用模式與HTC先前推出的VIVE Flow相仿，但重量僅有6.6盎司 (約187公克)，同時機身尺寸也相對較小。

亞馬遜執行長要求所有員工 從5月1日起重返辦公室工作

亞馬遜執行長Andy Jassy稍早透過官方部落格表示，將從今年5月1日開始要求公司總數約達150萬名全職與兼職工作人員都必須恢復原本工作模式，亦即將結束原本允許部分員工能以遠距形式工作的情況。

微軟計畫在結合人工智慧的Bing搜尋服務 導入全新廣告形式

報導指稱，微軟計畫在結合生成式人工智慧技術的Bing搜尋服務導入全新廣告形式，藉此創造全新營收機會。

YouTube執行長Susan Wojcicki將離職 仍任Google及Alphabet顧問

YouTube執行長Susan Wojcicki稍早於官方部落格證實將離職消息，未來將由YouTube產品長Neal Mohan接任執行長職位，而本身則將繼續擔任Google及Alphabet顧問。

新版Bing搜尋服務出包 微軟強調未來將作調整

雖然微軟日前與OpenAI合作打造的新版Bing搜尋服務成效令人驚艷，但實際上還是發生不少爭議問題，例如對使用者爭辯內容發怒，或是給出錯誤解答，而微軟稍早對此做出相關回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦