微軟計畫在結合人工智慧的Bing搜尋服務 導入全新廣告形式
報導指稱，微軟計畫在結合生成式人工智慧技術的Bing搜尋服務導入全新廣告形式，藉此創造全新營收機會。
依照路透新聞取得消息，微軟目前已經與廣告業者進行討論，但由於新版Bing搜尋服務仍處於測試階段，因此預期微軟不會太快導入全新廣告系統。
而在形式呈現部分，微軟有可能藉由與OpenAI合作的人工智慧聊天機器人，在對話過程置入合適廣告內容，讓使用者能更直接與廣告產生互動，相比過往搜尋服務呈現的廣告內容能有更高互動觸及率。
除了微軟，預期Google在接下來預計推出的「Bard」人工智慧聊天機器人也會導入相應廣告系統，藉此銜接過往以配合搜尋服務運作為主的廣告營收模式。
以目前生成式人工智慧運作的聊天機器人使用情況來看，不少看法認為將能改變過往以搜尋為主的使用模式，因此也將改變傳統網路廣告呈現型態，但具體呈現方式顯然也將成為不少業者目前思索課題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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