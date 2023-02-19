亞馬遜執行長要求所有員工 從5月1日起重返辦公室工作
亞馬遜執行長Andy Jassy稍早透過官方部落格表示，將從今年5月1日開始要求公司總數約達150萬名全職與兼職工作人員都必須恢復原本工作模式，亦即將結束原本允許部分員工能以遠距形式工作的情況。
在先前調整中，亞馬遜其實已經要求倉儲與送貨人員回到原本工作崗位，僅部分辦公人員或電商以外業務工作人員能維持遠距形式工作，但每周必須有至少三天回到辦公室工作。
而在此次公布消息裡，亞馬遜顯然準備從今年5月1日開始全面恢復原本工作模式，不再允許工作人員以遠距形式辦公。
Andy Jassy表示，雖然過去因為疫情影響，公司曾在部分員工採遠距工作，部分員工回到辦公室工作情況下找到最佳平衡點，而彈性工作型態確實也在先前疫情嚴峻時候發揮成效，但在目前疫情逐漸趨緩情況下，顯然必須恢復過往工作模式。
在聲明內容中，Andy Jassy並未否認遠距工作帶來好處，同時也不認為員工在家工作效率較低，但強調回到辦公室能有更高工作成效。
除了亞馬遜，目前包含蘋果、Google、Tesla、Twitter等科技業者也同樣面臨後疫情時代的工作型態調整，其中部分業者同樣開始要求員工開始返回辦公室工作，部分業者則保留彈性辦公選項，或是維持允許員工依照個人需求決定在家工作。
雖然多數研究數據顯示在家工作效率不見得較低，甚至給予員工彈性反而能有更高工作績效，但絕大部分的科技業者仍希望員工回到辦公室工作，其中不少原因在於不少工作僅能回到辦公室環境處理，例如需要特定設備才能研發產品的工作，而部分員工可被允許在家工作情況，同時也會引發其他必須回到辦公室工作的員工不滿，因此讓許多科技業者乾脆一視同仁，要求所有員工統一回到辦公室工作。
不過，目前依然有不少科技業者維持讓員工可在家工作，或是依照個人需求彈性選擇回到辦公室工作的時間，因此也讓許多在科技業工作的員工極力爭取彈性辦公形式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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