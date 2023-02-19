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由虛擬社群平台業者Bigscreen打造的VR頭戴裝置Beyond 重量僅約187公克

聯合新聞網／ 楊又肇

由先前打造同名服務的虛擬社群平台業者Bigscreen推出，標榜能以更輕便配戴體驗讓使用者體驗的虛擬實境頭戴裝置Beyond，整體使用模式與HTC先前推出的VIVE Flow相仿，但重量僅有6.6盎司 (約187公克)，同時機身尺寸也相對較小。

此款虛擬實境頭戴裝置配置兩組各為5K解析度 (5160 x 2560)、對應90Hz畫面更新率的OLED顯示面板，支援6自由度動態追蹤，同時標榜使用者在使用過程不會看見任何光柵現象或模糊情況，並且對應93度視角表現。

配合iPhone上的app進行臉部掃描，將能讓使用者進一步客製化Beyond的配戴貼合度，甚至也能客製化鏡片，以利符合近視情況的視力感受。

而跟其他虛擬實境頭戴裝置一樣，Beyond同樣需要連接PC使用，並且要求搭配至少使用4核心處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 2070以上，或是AMD Radeon RX 5700 XT等級以上的顯示卡，本身則相容Valve推出的SteamVR平台，因此也能使用與SteamVR平台相容的定位系統。

另外，Beyond在原廠盒裝並未附上手持控制器，但可相容使用HTC VIVE系列，或是Valve推出Index虛擬實境頭戴裝置搭配的手持控制器配件。

目前Beyond將以999美元價格開放預購，另外也將推出包含控制器等配件版本，預計會在今年第三季率先在美國市場銷售，預計第四季進入加拿大與歐洲市場，而澳洲、紐西蘭與日本等市場則會在今年底開放銷售，其他國家地區就必須等到2024年之後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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