Ubisoft：若E3 2023順利恢復舉辦，將會參與展出

相比微軟、Sony、任天堂今年都可能不會參展，Ubisoft表示如果今年E3展會活動順利舉辦的話，將會參與展出。

Ubisoft執行長Yves Guillemot在稍早財報會議中表示，如果E3展會活動今年順利恢復實體形式舉辦，將會參與展出。

而今年度的E3 2023承辦單位ReedPop隨後則發出聲明，表示E3 2023將會如期舉辦，目前正著手相關準備工作，預計後續將公布更多展會細節。

美國娛樂軟體協會日前已經確認將於6月13日至16日間舉辦E3展會活動，並且確定將重返洛杉磯會議中心以實體展會形式呈現，並且與曾策劃舉辦PAX遊戲展會活動的主辦單位ReedPop合作，更將使明年預計展開的E3展會活動展期增加至4天，並且在最後兩天開放一般玩家入場參觀，但特定展區依然僅開放遊戲業者、媒體及分析師入場參觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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