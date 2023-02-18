新版Bing搜尋服務出包 微軟強調未來將作調整

雖然微軟日前與OpenAI合作打造的新版Bing搜尋服務成效令人驚艷，但實際上還是發生不少爭議問題，例如對使用者爭辯內容發怒，或是給出錯誤解答，而微軟稍早對此做出相關回應。

在Google近期對外展示內容頻頻出包情況對比下，不少人認為微軟推出的新版Bing搜尋服務更勝一籌，但實際上也出現不少問題。

微軟表示，目前已經針對相關使用反饋進行評估，預計藉此調整新版Bing搜尋服務互動模式，更認為過長的對話內容可能會讓新版Bing搜尋服務產生混淆，導致出現重複內容，或是出現無法提供正面幫助的回應結果，因此有可能會透過新設計讓使用者更容易與Bing搜尋以全新對話內容互動，而非建立在既有對話內容基礎。

另外，針對Bing搜尋服務提供解答錯誤情況，微軟表示會增加事實數據量，藉此提高Bing搜尋提供解答的正確性，同時也會讓使用者針對內容正確性給予反饋意見。

而微軟也表示會考慮使用者希望加入的機票訂購、寄送電子郵件，或是分享搜尋結果、解答內容等功能，藉此讓Bing搜尋服務變得更加方便。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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