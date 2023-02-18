YouTube執行長Susan Wojcicki將離職 仍任Google及Alphabet顧問
YouTube執行長Susan Wojcicki稍早於官方部落格證實將離職消息，未來將由YouTube產品長Neal Mohan接任執行長職位，而本身則將繼續擔任Google及Alphabet顧問。
Susan Wojcicki表示接下來將更專注在家庭、個人健康，以及個人規劃，同時在正式離開之前，將繼續協助Neal Mohan完成職務交接，同時也將以Google及Alphabet顧問，提供未來投資組合上的建議。
從1999年加入Google，並且先後負責Google廣告與分析產品，以及YouTube產品，Susan Wojcicki更協助推動以16.5億美元收購YouTube，以及透過31億美元現金買下網路廣告商DoubleClick，本身更以Google第16名員工身分任職超過24年。
而Susan Wojcicki與Google共同創辦人Larry Page、Sergey Brin同為舊識，甚至Google當時草創使用的車庫，其實就是向Susan Wojcicki租賃。
目前YouTube已經成為全球最大網路影音平台，每月吸引超過25億人活躍使用，甚至創下每分鐘就有超過500小時長度影片被上傳至YouTube的紀錄。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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