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蘋果先買後付服務Apple Pay Later 依Apple Pay服務使用情況評估額度

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果在去年WWDC 2022公布，並且在日前透露即將正式對外推出的先買後付服務Apple Pay' rel='Apple Pay' data-rel='/2/111144' class='tag'>Apple Pay Later，可能會依據使用者過去透過Apple Pay服務消費使用情況，例如是否申請Apple Card，或是綁定信用卡消費等，藉此評估使用者個人信貸評價，進而決定可在Apple Pay Later服務使用消費額度。

如同其他先買後付服務，Apple Pay Later服務一樣會針對使用者消費行為進行評估，進而決定提供可使用消費額度，若使用者過去消費還款情況不正常，實際能獲得先買後付使用額度或許就不會太高，甚至可能無法順利申請。

而依照彭博新聞取得資訊，Apple Pay Later服務將依照使用者過去透過Apple Pay消費情況計算信用，藉此評估可提供使用消費額度，而相關評估作業則是由蘋果先前收購英國新創業者Credit Kudos，並且在後續成立的全資子公司Apple Financing負責。

整體來看，使用者的消費行為將會透過Apple Pay綁定信用卡消費行為，以及是否額外申請Apple Card、透過Apple Cash轉帳等情況加總評估，藉此認定使用者實際消費及還款能力是否可獲得更高先買後付額度。

從先前蘋果內部讓員工先行測試情況來看，最高可獲得額度可達1000美元，不確定實際向一般使用者開放之後，是否會增加更高額度，或是僅將Apple Pay Later服務定位在小額消費使用模式，更高消費就必須透過綁定信用卡、金融卡的Apple Pay服務。

至於還款部分，Apple Pay Later服務可透過6周內完成還款，或是將款項分成4期支付，其中差異在於利息與服務費用不同，而蘋果似乎也考慮提供可讓使用者先支付較多還款金額，剩餘帳款則可以分期支付，同樣也會有利息與服務費用上的差異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Pay Apple Apple Card

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