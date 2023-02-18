蘋果先買後付服務Apple Pay Later 依Apple Pay服務使用情況評估額度
蘋果在去年WWDC 2022公布，並且在日前透露即將正式對外推出的先買後付服務Apple Pay' rel='Apple Pay' data-rel='/2/111144' class='tag'>Apple Pay Later，可能會依據使用者過去透過Apple Pay服務消費使用情況，例如是否申請Apple Card，或是綁定信用卡消費等，藉此評估使用者個人信貸評價，進而決定可在Apple Pay Later服務使用消費額度。
如同其他先買後付服務，Apple Pay Later服務一樣會針對使用者消費行為進行評估，進而決定提供可使用消費額度，若使用者過去消費還款情況不正常，實際能獲得先買後付使用額度或許就不會太高，甚至可能無法順利申請。
而依照彭博新聞取得資訊，Apple Pay Later服務將依照使用者過去透過Apple Pay消費情況計算信用，藉此評估可提供使用消費額度，而相關評估作業則是由蘋果先前收購英國新創業者Credit Kudos，並且在後續成立的全資子公司Apple Financing負責。
整體來看，使用者的消費行為將會透過Apple Pay綁定信用卡消費行為，以及是否額外申請Apple Card、透過Apple Cash轉帳等情況加總評估，藉此認定使用者實際消費及還款能力是否可獲得更高先買後付額度。
從先前蘋果內部讓員工先行測試情況來看，最高可獲得額度可達1000美元，不確定實際向一般使用者開放之後，是否會增加更高額度，或是僅將Apple Pay Later服務定位在小額消費使用模式，更高消費就必須透過綁定信用卡、金融卡的Apple Pay服務。
至於還款部分，Apple Pay Later服務可透過6周內完成還款，或是將款項分成4期支付，其中差異在於利息與服務費用不同，而蘋果似乎也考慮提供可讓使用者先支付較多還款金額，剩餘帳款則可以分期支付，同樣也會有利息與服務費用上的差異。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言