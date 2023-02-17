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他用AI繪圖「英國航空與Burberry聯名」 網跪：根本設計師等級

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友用AI繪圖模擬「英國航空與Burberry聯名合作」的圖片，以假亂真的樣貌讓許多網友相當驚豔。圖片為示意圖。圖源：ingimage
一名網友用AI繪圖模擬「英國航空與Burberry聯名合作」的圖片，以假亂真的樣貌讓許多網友相當驚豔。圖片為示意圖。圖源：ingimage

近期AI繪圖成為熱門話題，一名網友也嘗試使用，便輸入「讓英國航空公司與Burberry聯名合作試試看」，沒想到竟製作出品質相當精良的假想圖片，以假亂真的結果也讓網友一片驚嘆。

一名網友在Twitter發文，他試圖透過AI嘗試生成圖片，並向AI輸入「讓英國航空公司與Burberry聯名合作試試看」的指令，而他貼出的四張圖片中，相當精準地描繪出具有十足Burberry設計感的飛機座艙設計，從坐墊、抱枕、耳機和整個座位的感覺都相當契合。

原PO也相當驚訝的表示，現在AI已經達到這樣的水準，相信未來AI也能夠在名牌等產業中發揮相當重要的作用。

其他網友則表示，「真的已經達到這個水準了！」、「真的是太厲害了⋯⋯」、「太厲害了，根本已經達到設計師期望的設計感、排版」、「失業的人要變多了嗎」。

Burberry Twitter

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