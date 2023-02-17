他用AI繪圖「英國航空與Burberry聯名」 網跪：根本設計師等級
近期AI繪圖成為熱門話題，一名網友也嘗試使用，便輸入「讓英國航空公司與Burberry聯名合作試試看」，沒想到竟製作出品質相當精良的假想圖片，以假亂真的結果也讓網友一片驚嘆。
一名網友在Twitter發文，他試圖透過AI嘗試生成圖片，並向AI輸入「讓英國航空公司與Burberry聯名合作試試看」的指令，而他貼出的四張圖片中，相當精準地描繪出具有十足Burberry設計感的飛機座艙設計，從坐墊、抱枕、耳機和整個座位的感覺都相當契合。
【AIによって生成された画像】AIに「ブリティッシュ・エアウェイズとバーバーリーをコラボさせてみて」とリクエストし生成された結果がこれ。もう、このレベルまで来ている。AIはブランディング系プロジェクトにも重要な役割を果たしそう。#生成系AI #AI pic.twitter.com/l3A3wnVgUx— Brandon K. Hill | CEO of btrax 🇺🇸x🇯🇵/2 (@BrandonKHill) 2023年2月15日
原PO也相當驚訝的表示，現在AI已經達到這樣的水準，相信未來AI也能夠在名牌等產業中發揮相當重要的作用。
其他網友則表示，「真的已經達到這個水準了！」、「真的是太厲害了⋯⋯」、「太厲害了，根本已經達到設計師期望的設計感、排版」、「失業的人要變多了嗎」。
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