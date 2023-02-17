Tesla與美國政府達成協商，將向其他品牌電動車開放使用其充電樁

美國政府證實在協商之下，Tesla位於美國境內的充電網將對外開放給其他品牌電動車使用。而作為代價，美國政府將向Tesla提供相關經費補貼。

依照協商結果，Tesla將在2024年以前對外開放使用其位於美國境內超過7500座的超級充電樁，藉此解決美國境內多數人因為擔心可用充電樁數量不足，因此對於換購電動車意願不高的問題。

而Tesla在很早之前就已經積極投入建置其充電網，甚至提出超級快充技術縮短電動車充電所需等待時間，更可讓車主選購轉接配件，以利在非Tesla建置充電站補充車輛電量。

此次美國政府與Tesla協商，雖然可能會讓Tesla因此界尤其充電網賺取更多充電使用費，但預期能有效推動美國境內電動車銷量與使用率。

不過，此項協商可能導致原本Tesla車主必須花費更多時間等待充電樁，因此未來Tesla有可能會透過差異化計費方式，藉此避免充電樁被長時間佔用等情況。另一方面，Tesla也能透過此協商獲得更多美國政府經費補助，藉此用於擴建充電樁，或是研發更快充電技術。

另外，美國白宮也透將在2030年以前，將會在美國境內增加至少50萬座充電樁，以利更多電動車使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦

udn討論區