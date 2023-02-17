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高通攜手Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊 透過賽事推廣Snapdragon品牌

聯合新聞網／ 楊又肇

Qualcomm宣布與Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊合作，雙方將進行以Snapdragon品牌為基礎的多年合作協議，除了藉由Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊推廣Snapdragon品牌能見度，同時也將藉由Qualcomm旗下技術協助Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊進行數位轉型。

此項合作將使Snapdragon品牌標誌顯眼地出現在車隊的2023款賽車—Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE車身上，而這款賽車將於英國銀石賽道正式亮相。

此外，Snapdragon品牌也將出現在車手的賽車服，以及高階員工的工作服，同時也會出現在車庫及車隊所鄰近賽道旁。

Qualcomm Technologies資深副總裁暨行銷長Don McGuire表示：「Snapdragon帶來頂級體驗，且我們擁有最佳的合作夥伴。Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊是一級方程式賽車錦標賽中領先的科技型車隊，因此成為Snapdragon品牌理想的合作夥伴。我們致力於攜手將Snapdragon品牌帶給全球粉絲，重塑全新車迷體驗。」

Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊負責人暨執行長Toto Wolff表示：「創新是我們業務的核心，這對於建立和車迷間的連結與塑造未來工作空間十分重要，在設計和打造賽車方面同樣如此。攜手Snapdragon品牌，我們擁有了能實現創新和帶來改變的完美合作夥伴。我們期待在不斷推動上述領域發展的過程中，打造獨特且大膽的解決方案。」

Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊商務長Richard Sanders表示：「我們很高興宣佈與Qualcomm Technologies的合作，歡迎高通加入我們不斷擴大的合作夥伴生態系。我們已規劃了多項令人興奮的計劃，雙方都對技術和創新充滿熱情，這將為我們的粉絲、合作夥伴和車隊帶來顯著的益處。我們歡迎Snapdragon品牌的加入，很高興能夠在全新發佈的2023款賽車上看到Snapdragon品牌標誌。隨著雙方開啟全新夥伴關係，我們期待在未來持續擴大合作。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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