有史以來的網站流量排行榜！許多時代眼淚，都被歷史洪流所淘汰了

透過網站的流量歷史，我們能發現很久以前，Yahoo!曾經紅透半邊天，但它卻漸漸消失在這個舞台上⋯⋯

曾幾何時，「網路」早已成了人們生活中完全不可或缺的重要工具，它大幅改變了你我的生活，更在各種領域的應用、發展上，有著劃時代的革新和轉變，網路讓資訊流通更加便捷迅速，也徹底顛覆了傳統的世界。

自1960年代網路開始出現雛形、1990年正式有了第一個網頁瀏覽器和網頁伺服器以來，網際網路的誕生催生了各種服務，現代經濟活動裡的各項細節，也幾乎和網路脫離不了關係。

不僅如此，網站的流量，更成了兵家必爭的嚮往和指標，因為它代表了愈多人上門，也是商品或內容更容易被看見的機會——而你知道，自網站有歷史以來，不同年代的流量排行榜分別是哪些網站嗎？

金融數據工作者詹姆斯（James Eagle）便羅列了1993年至2022年網站流量排行榜，不僅讓眾人更能了解整個網路的趨勢和變化，也不難發現不少被時代淘汰的眼淚，至今只能留在回憶中⋯⋯

撥接上網時代：美國線上成了網路首個霸主

圖／撥接上網時代，美國線上是許多用戶上網的媒介。AOL

1993年，網站流量是美國線上遙遙領先，當年Apple也在榜單上。

在1993年起，網站技術開始崛起的時期，美國線上（AOL）在千禧年、2000年以前的網站流量都是全球霸主地位，它是一家成立於1983年的網路公司，現在則轉型為大型入口網站，只不過流量已今非昔比。

美國線上最初的功能，是為使用者提供網際網路接入服務，因為在撥接上網時代，上網的方式必須先讓用戶透過有效的電話線，經由調解器的方式進行連線，1990年代有幾間公司提供相關服務，但美國線上很快就成了最主要的網站。

當年透過這項服務技術，美國線上一舉擺脫財務危機，成了網路時代初期最蓬勃的產業，直到上網技術開始被ADSL取代，美國線上開始沒落。

2000年代：Yahoo!一鳴驚人的遙遙領先

圖／1994年的Yahoo!，是帶領用戶進入各個網頁的索引指南。Yahoo!

2004年是Yahoo!最全盛的時期，幾乎沒有其他競爭對手。

Yahoo!最初成立於1994年，也是在那個網路最開始的年代，它就首先將網路指南目標作為公司最主要的服務——當時的Yahoo!就像個資訊索引、一個可供找尋的資料庫，讓使用者可以找到自己想造訪的網站。

後來的Yahoo!漸漸轉型為入口網站，除了能搜尋想要的資料之外，還提供了各種新聞相關資訊，在最飛黃騰達的2000年代初期，它幾乎成了搜尋引擎的代名詞，還併購了許許多多的公司，進而提供Yahoo!信箱、家族、即時通等社群服務，成了時下年輕人最流行的領域。

在2005年1月，Yahoo!的單月網站流量就高達了65億次，但從這時開始，Yahoo!就開始一路走下坡，逐漸被Google超越。

直到2008年8月，Yahoo!還一度懸崖勒馬，和Google有著冠亞軍之間的拉鋸，Yahoo!還從此時又領先了兩年，靠著搜尋引擎、電子信箱、即時通訊、網路商店的優勢，讓它成了陪伴許多人成長的習慣。

然而，2010年底開始成了Yahoo!的尾聲，在Google、Youtube、Facebook的崛起之下，讓Yahoo!的優勢不斷受到威脅──Google有著更公正客觀的搜尋演算法，讓一味賣關鍵字的Yahoo!開始不受到信任；Gmail的隱私條款和公正性，更遠遠超過垃圾郵件滿天飛的Yahoo!；加上Youtube豐富的影音內容、Facebook無人能敵社群能力，更壓的Yahoo!喘不過氣。

圖／2001年的Yahoo!首頁，介面令許多老用戶懷念。Yahoo!

2010年代至今：Google無人能敵的史詩級地位

2010年的Google首頁，多年來，Google一直維持著最簡明扼要的功能。

Google最早成立於1996年，由賴利佩吉（Larry Page）和謝爾蓋布林（Sergey Brin）所創立，Google的特色在於其獨到的精確分析技術，有別於傳統的搜尋引擎方式，它的精確度更為鮮明、準確，也能避免下廣告就能曝光的偏頗。

在這份流量報告的研究裡，Google其實在2001年6月起就出現在排行榜上，當時龍頭還是Yahoo!，而Google就一路默默成長，非常穩定又強勢的崛起。

Google搜尋引擎如今已經成了全球最主要的搜尋引擎，佔比高達全球90％，透過強大的搜尋功能和服務、簡明扼要的介面，讓Google很快就受到使用者的愛戴，加上Gmail的開發、Google文件的誕生、Google日曆的便利性，加上Google雲端的技術應用等，幾乎已成了生活的一部分。

因此，從2010年8月開始，Google就成了史上流量最高的網站，這個頭銜至今依然沒有被超越過，目前最高的流量出現在2021年9月，單月就高達900億之多，是許多網站完全不敢想像的天文數字。

搜尋引擎之外：社群媒體成了主流

Facebook創立初期的介面，它開啟了新的社群時代。

值得一題的是，很長的一段時間，流量的前3名都是Google、Facebook與Youtube，甚至Google的流量還比Facebook加上Youtube的總和還高，更不用說這3大龍頭，還遠遠拋下第4名，有著非常龐大的差距。

但總觀來看，全球5大網站除了龍頭是搜尋引擎之外，其它4個都是社群媒體，包含Youtube、Facebook、Twitter與Instagram。此外，維基百科也有不錯的成績，成了全球最主要的資訊網站。

專家表示，Youtube與Facebook的興起，標誌著社群媒體的新紀元，最大的關鍵在於它們誕生的時機無可挑剔——這兩大平台幾乎和智慧型手機的出現時間吻合，iPhone的出現和App Store的推出，使得隨手上網比任何時代都來得容易，而Twitter與Instagram雖然崛起較晚，但也成功搭上流行話題和手機拍照的趨勢。

他說，「幾年後，最受歡迎的網站會是什麼？Google會持續佔據榜首嗎？目前沒有跡象顯示這個網站巨頭會放慢腳步，但如果歷史教會了我們什麼，那就是時代不斷在發生變化，任何人都不應該為處高位而感到安逸。」

（本文出自2023.2.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦

udn討論區