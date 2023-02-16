「PS5 Live頭條直擊」只是開始！索尼互動娛樂亞洲市場部總監曝佈局亞洲野心

針對近期以「PS5 Live頭條直擊」 (Live from PS5)廣告宣傳活動，藉此預告接下來將有更多新消息帶給玩家，加上近期改善供貨問題，使得玩家更容易在市場上選購PlayStation 5遊戲主機，同時硬體周邊也接連推出新款可客製化操作功能的控制手把DualSense Edge，以及新款虛擬實境頭戴裝置PlayStation VR2，索尼互動娛樂亞洲市場部總監趙善盈 (Jacqueline Chiu)在與筆者訪談中，更透露對於亞洲市場佈局看法。

• 「PS5 Live頭條直擊」是否意味玩家接下來將會看見更多遊戲推出？

趙善盈表示，此次以及時新聞報導方式走入遊戲世界，除了PlayStation第一方遊戲內容如《漫威蜘蛛人：麥爾斯·摩拉斯終極版》、《戰神：諸神黃昏》等作品元素，其實還包含許多源自第三方合作遊戲作品，例如Square Enix的《魔咒之地》與《FINAL FANTASY XVI》，另外像是《刺客教條：幻象》、《惡靈古堡4 重製版》與《快打旋風6》也會在後續接連登上PlayStation 5。

此外，PlayStation也計畫由旗下Bungie推出《天命2：光殞年代》，以及由Guerrilla Games推出的《地平線：西域禁地 焦熱海邊》等新作。而預期在PlayStation VR2上市之後，同時也會有超過30款VR遊戲內容推出，藉此吸引更多遊戲玩家支持。

而在目前PlayStation 5供貨已經趨於正常，台灣市場也已經可以輕易地透過合理價格購機情況下，趙善盈認為此時正式最佳推廣遊戲的時候，因此期望透過「PS5 Live頭條直擊」較不一同過往的宣傳手法加深玩家印象。

趙善盈更說明，「PS5 Live頭條直擊」實際上是全球性的宣傳活動，但針對不同地區玩家需求差異，宣傳方式也會針對各地區進行在地化，例如在南韓首爾樂天世界溜冰場展出《戰神：諸神黃昏》的巨型利維坦之斧，台灣方面也曾配合福隆國際沙雕藝術季展出以《戰神：諸神黃昏》為主題的沙雕作品，藉此加深在地玩家印象。

相比PlayStation 5在2020年上市之際，當時雖然也同步推出多款遊戲，但同時也面臨供貨因疫情影響受限，更因為平台世代交替之際，不少遊戲除了推出PlayStation 5版本，同時也維持在PlayStation 4平台發行，因此一度讓許多玩家仍維持使用PlayStation 4遊玩遊戲。

不過，隨著PlayStation 5目前供貨趨於正常，目前也有不少遊戲新作準備推出，預期將能吸引更多玩家加入PlayStation 5遊戲體驗。

• 對於即將上市的PlayStation VR2的期待？是否計畫將更多PC遊戲帶到PlayStation 5？

趙善盈認為，PlayStation VR2帶來全新的虛擬實境互動體驗，同時相比第一代產品更在視覺、配戴體驗大幅提升，讓玩家能有更沉浸的互動感受，加上可直接作為PlayStation 5外接顯示器使用，預期能吸引更多此感興趣的玩家。

此外，趙善盈更預期PlayStation VR2能吸引更多亞洲遊戲開發者加入打造遊戲內容，並且進一步擴大亞洲遊戲市場發展規模。不過，目前暫時還沒有更具體消息可透露。

而對於目前PlayStation陸續將諸如《最後生還者》、《蜘蛛人》、《秘境探險》、《往日不再》等第一方遊戲帶到PC平台，未來是否也有機會將更多原本只在PC遊戲平台上的作品也帶到PlayStation 5，趙善盈表示目前內部確實也有此方面的討論，並且希望藉此將更多遊戲帶給玩家。

• 去年公布的新版PlayStation Plus服務，在亞洲市場反應表現？

趙善盈表示，由於亞洲市場一直是PlayStation重要發展位置，因此去年推出新版PlayStation Plus服務，便是選擇先在亞洲市場提供，並且獲得相當好的回饋反應，其中自然也包含不同的意見，而內部也會參考這些意見作為日後調整新版PlayStation Plus服務的依據。

而針對目前在歐美市場推行的PlayStation Now串流遊戲服務，實際上在亞洲市場的呼聲相對較少，主要還是反應不同市場地區的玩家需求差異，而PlayStation會依據這些需求調整各個市場的服務內容。

• 將在5/9結束免費提供的PlayStation Plus Collection精選遊戲，未來是否會有後續計畫？

對此，趙善盈表示PlayStation Plus Collection精選遊戲其實是在PlayStation 5上市時，作為吸引玩家的其中一個誘因，目前已經完成階段性任務，因此預計在今年5月初結束提供，但只要在結束之前完成領取遊戲，未來依然還是可以隨時下載遊玩。

同時，PlayStation日後還是會透過PlayStation Plus服務提供每月免費遊戲、優惠等內容，藉此吸引玩家使用，未來也可能會透過更豐富內容吸引玩家訂閱PlayStation Plus服務。

過去兩年因為疫情影響，使得全球許多大型展會活動面臨轉型，而遊戲業者也開始紛紛改變原本對外溝通遊戲新作的方式，PlayStation也開始嘗試透過線上直播節目內容，以更快速度將遊戲新作消息帶給玩家，而這樣的作法更獲得不少玩家正向支持。

不過，趙善盈強調不會因為這樣就放棄透過實體展會活動形式與玩家溝通，而是會以更具彈性、依照不同需求選擇最佳形式溝通遊戲新作消息，讓內容宣傳能獲得更大成效，同時也認為實體展會活動依然有其必要性，只是比重上會隨著溝通方式改變而有所調整。

目前PlayStation除了透過官網、線上社群平台，以及直播頻道內容與玩家溝通，更將針對不同市場情況選擇最佳溝通管道，例如在台灣便透過LINE官方帳號「PlayStation Taiwan」，藉此迎合許多在地玩家都會使用的LINE服務互動習慣，而在歐美地區則會透過官方Twitter帳號與玩家互動。

另一方面，像是近期將《秘境探險》改編作品帶到電影，同時也投入拍攝《最後生還者》改編電視影集，甚至將更多遊戲元素帶到周邊商品，趙善盈認為這樣的跨界合作，將有助於強化玩家社群對PlayStation品牌的認知，甚至能進一步推動將PlayStation品牌變成遊戲文化一部分的發展。

• 是否能透露亞洲或台灣近期活動及規劃？

針對接下來在亞洲或台灣活動規劃，趙善盈透露將會延續「PS5 Live頭條直擊」宣傳活動，配合預計推出的遊戲新作讓更多玩家加入PlayStation 5，同時也會在PlayStation VR2上市之際，藉由一系列宣傳活動推廣此款頭戴裝置所帶來沉浸互動體驗。

另外，針對亞洲及台灣市場不同文化背景，將會結合在地節慶等議題進行宣傳，同時也計畫結合更多在地元素，以不同形式宣傳手法讓更多玩家認識PlayStation品牌。

• 負責PlayStation香港和東南亞市場的行銷多年後，對於亞洲各地遊戲市場有特別觀察到什麼嗎？

以過去曾任索尼互動娛樂香港總經理的經驗，後續隨著亞洲中心營運部從香港移轉至新加坡，原本就同時擔任亞洲市場傳播總監身分的趙善盈也以更全面角度推動各地區遊戲市場行銷事宜。

從香港、台灣，乃至於新加坡等國家地區構成的東南亞遊戲市場，通常會因為本身在地文化、語言等因素差異，因此也會讓遊戲偏好有明顯差異。

因此接下來在亞洲各地的行銷宣傳作法，將會針對各地遊戲偏好加強，除了結合在地元素，更計畫與具影響力的KOL合作，藉此加強遊戲玩家支持與認同感。

▲索尼互動娛樂亞洲市場部總監趙善盈 (Jacqueline Chiu)

而過去藉由明星擔任代言的宣傳模式，趙善盈表示也會持續配合進行，例如《跑車浪漫旅7》上市時，就曾透過本身同樣熱愛賽車的郭富城擔任宣傳，而在PlayStation 5上市時也曾邀請本身喜歡電玩遊戲的林俊傑體驗試玩。

趙善盈希望接下來能透過更多不同宣傳方式，藉此加強玩家族群對於PlayStation品牌認知，並且讓更多遊戲吸引玩家關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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