Toyota將以Lexus品牌打造次世代電動車款 2026年亮相

日前宣布由原本擔任Lexus品牌與Toyota Gazoo Racing品牌總裁的佐藤恒治升任Toyota新任社長消息後，Toyota接下來準備以Lexus品牌打造次世代電動車款，預計2026年正式對外亮相。

依照佐藤恒治說明，未來除了以Toyota品牌打造電動車產品，其中也會包含以Lexus品牌打造的電動車，最快會在2026年對外公布。

不過，目前Toyota並未透露具體細節，因此暫時還無法確認日後推出的次世代電動車會聚焦在哪些技術創新。

在先前公布消息裡，原本擔任執行董事的佐藤恒治接任新任社長職位，原本擔任社長的豐田章男維持以代表公司的會長身分協助經營管理業務。

至於選擇由1992年加入豐田汽車公司的佐藤恒治接任社長，豐田章男表示肯定其長期站在前線帶領業務發展的作法，同時也符合Toyota發展理念，並且期望佐藤恒治未來能繼續站在前線帶領Toyota因應市場變革更快轉型。

▲Toyota新任社長佐藤恒治

但從Toyota目前擁抱電動車發展的心態，主要建立在豐田章男認為不應該將未來創新發展僅押注在以電力驅動的發展模式之上，因此先前也嘗試油電混合動力設計，以及藉由氫氣作為動力來源的作法，相較其他車廠在電動車技術發展上，顯然就慢了許多。

而佐藤恒治認為，會有這樣的情況主要還是在於溝通產生落差，強調未來依然會維持多方技術發展佈局，但會以純電動力設計作為主要發展方向為原則，藉此追趕市場主流趨勢，同時也會持續原本投入的混合動力設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦

udn討論區