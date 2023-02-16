新Gogoro Premium登場高CP！升級SS智駕電控核心還降價

Gogoro宣布推出全新Gogoro Premium車款，其中搭載與Gogoro SuperSport ACE、Gogoro Delight相同的SS智駕電控核心，價格還直接調降為新台幣86800元。

此次推出的全新Gogoro Premium車款，不僅升級採用可透過軟體定義功能的SS智駕電控核心，讓使用者能透過線上付費選購方式，擴增TCS循跡防滑系統與定速巡航模式功能，未來若有新功能推出時，亦可透過線上付費方式取得「升級」。

而外觀部分，Gogoro Premium車款基本上延續Gogoro 2系列車款設計，分別推出晶鑽灰、晶礦銀配色，動力部分則採用G2.2水冷馬達、FLO DRIVETM Sport運動化皮帶傳動系統，此外也配置照射角度擴大2倍、最大亮度提升3倍的汽車等級LED頭燈，另外也提供可自動調控動力輸出功率的雨天智慧模式，以及SBS同步煞車系統與急煞警示燈設計。

跟先前推出Gogoro SuperSport ACE、Gogoro Delight車款一樣，Gogoro Premium同樣能選配LTE遠端連網服務，讓使用者能透過行動網路服務隨時與確認車輛狀況，並且能透過app進行遠距操作車輛上鎖、解鎖，或是開啟車廂。

價格方面則是調降為新台幣86800元，相較過去推出的Gogoro 2 Premium直接減少新台幣2180元，在3月19日前購車更加贈定速巡航及TCS循跡防滑系統功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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