目標零碳排放！歐洲議會通過法案 2035年起禁售燃油車
在先前決議於2035年以前實現全面禁售燃油車款之後，歐洲議會稍早更透過投票通過，在2035年以前要求所有小客車及廂型車都必須符合零碳排放規定。
在此決議下，除了既有使用車輛，意味從2035年以後銷售小客車及廂型車都必須符合零碳排放規定，亦即將全面禁售燃油車款。
不過，此規定將不影響年產量低於1000輛車輛的車廠，主要是針對大規模生產車輛的車廠進行規範。而在2035年以前，每年生產車輛少於1萬輛小客車，或是2.2萬輛廂型車的車廠，同樣也會採取較寬鬆的規定。
而若車廠希望獲得政府相關補助，在2025年至2029年間銷售的小客車比例中，至少要有25%以上為零碳排放車款，如果是廂型車的話則至少要在17%以上。
此外，歐洲議會更要求在2025年以前，於歐盟境內建立用於評估車輛使用生命週期內的碳排放量衡量機制，並且從2026年開始評估實際探排放量與限排目標之間差距，同時也將從2025年開始以每隔2年為週期製作報告，藉此說明歐盟境內零碳排放的進展。
由於歐盟境內許多車廠都已經各自宣布在2035年以前實現零碳排放目標，同時也都邁向電動車轉型，部分車廠甚至計畫提前在2025年以前實現零碳排放目標，因此歐爭議會此次決議應該不會對歐洲多數車廠構成影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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