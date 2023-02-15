一見鍾情是真的！科學家解謎：AI可複製愛情

一見鍾情真的存在？許多科學家其實支持這個論點。美國一位機器學習工程師善用AI演算法找出人們一見鍾情的關鍵因素量化後，打造可提供「命中注定愛上你」體驗的科技應用。你相信嗎？

你有過一見鍾情的經驗嗎？在熙來攘往的街道上、於冠蓋雲集的餐廳中，不過是抬起頭往前望，見到他的一個轉頭、她的一次回眸，你在心上築起的厚牆崩塌、城池淪陷，一眼瞬間堪比永恆。可是，為什麼會一見鍾情？有什麼原因，在對他人全無了解的情況下，就讓人產生戀慕之情？

美國有一款交友應用，嘗試把一見鍾情刻印在它們的產品基底之中，運用的則是現在最夯的AI。

一見鍾情真的存在嗎？其實科學家對此多採取肯定，並且已經研究而有許多解釋。人類有能力在瞬間判斷他人對自己的吸引力有多強，無論是在交友軟體決定左滑還是右滑，或者是在街上與他人擦肩而過，大腦會迅速將所見所聞等感受的印象有如文件入庫一般，跟歸檔好的理想條件逐一比對，若遇見的人所具備的特質符合心中所愛，大腦會得到結論：我可能喜歡這個人。

舉例來說，對外貌條件有一定要求者，當遇到面容姣好的對象時，容易剛對眼就陷入情網。但是，被吸引的特質倒不只是外貌，還有許多因素，氣味、動作、體態、談吐都有影響。

「你是如此難以忘記」 AI工程師打造程式複製一見鍾情

美國專研AI演算法的工程師哈拉第安（Igor Khalatian）有著一見鍾情的深刻體驗。某天，他在紐約曼哈頓的一間咖啡店裡安然地坐著，有一位女士自室外走進，儘管正值隆冬、天氣有些寒冷，他眼中絲毫沒被外物所影響，所見的僅有她的臉龐。「為什麼我的大腦會一直告訴自己，我深受她吸引？」哈拉第安接受《太陽報》訪問時，如此自問。

感到不解的哈拉第安，展開對一見鍾情的探索與研究，從文獻中，他看到關於人類如何判斷他人吸引力的相關說法，「我們的大腦中都有理想的面部形象。」哈拉第安將人們喜歡的外貌稱為「首要的吸引力」（primary attraction），如果見到自己喜歡的類型時，腦袋就會不斷發出訊息。

哈拉第安於是著手設計一套系統，他希望能夠讓程式學習人們是如何勾勒出自己喜歡的形象，換句話說，他想要量化一見鍾情。

不過，知道人們一見鍾情的背後概念是一回事，如何將一見鍾情轉化為數據，又是另一回事。可以來判斷吸引力的如氣味、動作、體態、談吐相對難以量化，而長相又是人類判斷吸引力有無的重點，因此哈拉第安決定從臉部特徵切入，先拆解人類的長相，接著讓演算法認識每個人的偏好，藉此訓練模型，最後打造出iris交友軟體。

iris的文案中寫道，交友不應該像是買彩券一樣，在茫茫人海中左滑右滑，這樣只是浪費時間。iris的演算法，能夠讓使用者找到彼此吸引的對象。

一見鍾情全因外表？

iris的官網中，直截了當地寫出「外貌吸引力是想約會的人們在配對中尋找化學效應的首要跡象。」使用者下載後，要先告訴演算法自己的品味，在iris提供的諸多人像中，挑選喜歡和不喜歡的對象，藉此讓iris擷取共通的臉部特徵，推算出合適的推薦。

哈拉第安在iris的部落格撰文時指出，現有的交友軟體多半透過篩選功能決定推薦對象，例如距離、身高體重、族裔等選項，但這樣的作法同時會遇到認知上的限制以及潛在偏見的問題。以認知上的限制來說，人們可能會想著自己並不適合談遠距離戀愛，因此優先以距離條件濾掉異鄉人，但哈拉第安表示，實際用長相配對到彼此有好感的朋友後，人們會迅速改變其態度，認為距離不再是個問題。至於潛在偏見，例如人們可能優先選擇和自己同種族的對象，但如果事前不知道對方的族裔，單看其他條件，就能遇到很多不錯的人。

哈拉第安也說，用興趣、嗜好、地點等因素評斷吸引力，都比不上一見鍾情「顛覆偏見和開啟通往深度連結入口」的深刻力量。看臉交友聽起來和其他交友軟體相似，但iris強調「算臉」不看其他特質的主打特色，是它跟其他競品的最大區隔。

不只是交友軟體，哈拉第安也將量化長相的力量運用在其他層面。他的團隊同時推出了Best Look，這款應用程式主打利用人工智慧判斷「哪張照片比較好看」，例如在Instagram上傳照片前，就可以利用它挑選出自己的極大值，畢竟，我們都希望能夠在社群網站上呈現出自己最好的一面。

你我都是半吊子的面相師，只是不想承認

將人臉量化並不是什麼新鮮事。在亞歷山大・托多洛夫（Alexander Todorov）所著的《顏值：從第一印象到刻板印象，臉孔社交價值的科學解密》中，對於人類如何拆解臉孔有著深刻的討論。十八世紀末宣稱可以用頭蓋骨判斷人類本性的「顱相學」（Phrenology）曾經流行過，而後這種帶有種族歧視的論點雖然逐漸消失，但部分概念相似的面相學（Physiognomy）從未消停。

「我們可以嘲笑面相學家，但我們每個人都是半調子的面相學家：我們瞬間形成印象，又根據這些印象行事。」正如托多洛夫的提醒，雖然我們的腦神經可以迅速分析臉孔，從中判斷他人的情緒與社交訊號，但單純因為第一印象就下定論，是一件無比危險的事情，很多錯誤認知都是在這樣的過程中形塑而成。

哈拉第安用演算法量化人類的一見鍾情，將對臉部結構的偏好作為交友的指標，究竟是好是壞？人們使用顏值至上的交友軟體，會因為這樣扼殺因為其他美好特質結交認識的機會，還是能夠節省時間增加效率？這就要看你如何取捨。唯一可以確定的是，對於外貌的追逐，是一場永不停歇之旅。

（本文出自2023.2.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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