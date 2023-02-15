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美國空軍開始利用人工智慧訓練戰機自主運作 測試各類飛行功能

聯合新聞網／ 楊又肇

人工智慧技術除了用於訓練車輛自動運作，目前也能用於訓練美國空軍的戰機。

美國航空航太製造廠商洛克希德·馬丁 (Lockheed Martin)打造的VISTA X-62A訓練機，是以其「VISTA」 (Variable In-flight Simulation Test Aircraft，可變飛行模擬試驗機)系統為基礎，透過軟體方式模擬人類駕駛操作模式，藉此訓練戰機自主飛行運作模式。

而近期美國空軍更讓「VISTA」系統升級，其中透過洛克希德·馬丁的模型循跡演算法與仿真自主控制系統，讓戰機能透過自主運作與模擬人類駕駛形式，在高空測試各項飛行功能。

依照美國空軍試飛員學校研究主任M. Christopher Coating博士表示，藉由「VISTA」系統將能推動開發全新無人飛行器，並且藉由自動駕駛技術強化軍事佈署能力。

洛克希德·馬丁與隸屬飛機零件製造商Curtiss-Wright的飛機研究實驗室Calspan合作，協助位於加州愛德華茲空軍基地的美國空軍建造「VISTA」系統，並且用於F-35 Lightning II開發虛擬平視顯示器，以及聲控指令系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國航空 空軍

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