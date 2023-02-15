藍色起源公布可從月面土壤提煉鋁、鐵、矽等材質製造太陽能電池等建材技術
由亞馬遜創辦人Jeff Bezos成立的太空公司藍色起源 (Blue Origin)，稍早宣布將以其Blue Alchemist技術，以熔融電解方式從月球表面採取土壤中提煉出鋁、鐵、矽等材質，藉此製作太陽能電池、覆蓋表面用玻璃，以及鋁線原料。
而此項技術，將用於藍色起源與美國太空總署合作的Artemis登月任務，以及後續登陸火星任務，如此一來即可解決原本登月必須呈載運輸物資原料的問題，直接在月球表面採集原料製作月面基地必要建材，同時也能讓月球成為探索火星的中繼站點。
藍色起源表示，藉由Blue Alchemist技術煉取材質所製造太陽能電池，約可在月球表現使用超過10年以上，同時也能以更有效率、對環境友善情況建造月面基地，同時也能透過太陽能電池確保月面基地運作正常。
不過，藍色起源此項技術是否能順利獲得美國太空總署青睞，暫時還無法確認。
目前藍色起源已經確定與美國太空總署合作，預計在2024年透過藍色起源的新格倫號火箭 (New Glenn)執行名為ESCAPADE的火星探索任務，而登月任務則是交由SpaceX執行。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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