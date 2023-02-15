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報導指稱Google以Arm架構打造的伺服器處理器將由台積電量產

聯合新聞網／ 楊又肇

The Information網站引述消息來源指稱，Google以Arm架構打造的自製伺服器處理器將由台積電於2024年下半年量產，預計在2025年投入使用。

Google此舉主要希望強化與AWS雲端服務平台競爭，同時也能透過Arm架構處理器降低雲端數據中心營運維護成本。

在此之前，AWS已經透過Arm架構打造多款Graviton系列處理器，藉此推動其雲端服務平台運作效率，同時也藉由Arm架構特性降低整體耗電量，以及伺服器冷卻等維護成本。

依照The Information網站取得消息，Google投入以Arm架構打造的自製伺服器處理器已有2年以上時間，並且將區分兩種規格，預計由台積電協助量產，最快會在2024年下半年進入量產階段。

不過，Google與台積電方面並未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

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