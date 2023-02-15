Uber攜手Google、甲骨文 將服務從自有數據中心移轉到雲端服務平台
Uber宣布，將與Google、甲骨文分別簽署長達7年的雲端服務平台合作，將使其服務從自有數據中心移轉到Google Cloud與Oracle Cloud Infrastructure平台運作。
從2009年創立以來，Uber服務主要都是透過自有數據中心運作，而此次宣布與Google、甲骨文合作，主要因應過去兩年受到疫情影響，使得相關供應鏈運作大幅中斷，導致伺服器相關硬體供應時間延後情形，因此希望藉由與雲端服務平台業者合作，藉此降低服務運作可能面臨風險。
而此次同時宣布與Google、甲骨文合作，則是避免仰賴單一服務供應商情況，並且能在單一服務運作停擺時，仍可透過另一方服務維持運作。
Uber目前主要透過Google Maps地圖服務規劃車輛行進路線，同時藉由Google廣告系統推廣、宣傳其服務，而與甲骨文合作部分則是著重於Uber Eats餐飲或貨物遞送服務規劃，同時甲骨文也將成為Uber全球商務客戶，並且以Uber服務作為其員工在全球各地旅遊及餐飲遞送首選服務。
Uber執行長Dara Khosrowshahi表示：「Uber 徹底改變了人們、產品和服務在各大洲和城市間移動的方式。為了在為股東創造價值的同時兌現對客戶的承諾，我們需要可靠的雲端供應商來協助我們最大化創新，同時降低整體基礎架構成本。無論是價格、效能、彈性或是安全方面，甲骨文公司都能夠為我們提供理想的產品組合，協助我們提供卓越的客戶服務、打造新產品，以及提高獲利能力。」
甲骨文公司執行長 Safra Catz 表示：「Uber 正發展成為『隨處可到、隨手可得』的平台，並需要一個專注於創新的雲端合作夥伴助其一臂之力。OCI 具有里程碑意義的競爭優勢，進一步證明了我們在市場上的高速發展趨勢。全球各地的企業、政府及新創公司逐漸了解到 Oracle Cloud Infrastructure 的差異化優勢，並體驗到我們的效能、安全性及經濟效益與其他大規模業者的區別。」
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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