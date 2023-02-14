倫敦奧運公園九大物聯網案例：Wi-Fi人流分析到動植物監控

出了東倫敦的斯特拉特福（Stratford）地鐵站，大批人潮隨即推湧進入大型購物中心。若是第一次來，很難想像在穿越這個購物中心後，映入眼簾的會是如此寬廣、遼闊的奧林匹克公園。

奧林匹克公園（Queen Elizabeth Olympic Park）是2012年倫敦奧運主會場，其中幾處較知名的場館包括倫敦體育場（現為英超球隊主場）、倫敦水上運動中心（Zaha Hadid設計的流線型建築）和倫敦室內自由車館。

在倫敦奧運結束十年後的今日，奧林匹克公園仍是倫敦人心中的驕傲，原因不外乎是公園內豐富的生態環境，滿足了人類休閒和野生動物棲息復育的需求；它也是倫敦最大的濕地公園，生活在其中的鳥類就有60幾種、超過十萬棵樹木。

除此之外，管理公園的倫敦奧運遺產開發公司（The London Legacy Development Corporation, LLDC），不斷強調奧運公園對東倫敦再生的重要性；現在持續開發園區內的住宅、學校與商業建築，使開放空間比例由當初的90%變為2022年的70%，也加速了倫敦的東擴。

特別的是，因為與其他倫敦公園的負責單位不同，奧林匹克公園成為倫敦新創及產、官、學的研發基地。在短近的未來，將能看到多所學校的創新與跨領域學程、世界級舞蹈中心及英國廣播公司（BBC）的大樓興建完成。而我所就讀的倫敦大學學院（UCL）的環境連結碩士學程（MSc Connected Environments）也將進駐即將完工的智慧大樓，將奧林匹克公園作為學生專案的實驗場域。

物聯網應用

本文介紹的公園內物聯網應用，部分是由我碩士課程的老師與企業合作建置與維運。我們學習過程中，常透過實際部署來理解在戶外建置物聯網應用的挑戰；更重要的是理解到，不是所有專案都如想像中美好，部分會成功，有些則失敗。值得肯定的是，因為有了奧林匹克公園，研發與創新的能量有了發揮。

物聯網存在的目的，無非是為了提高決策速度與品質，倚靠的則是有意義的資料搜集、分析與後續的人機應用。對於位於大型公園的物聯網系統來說，則是幫助不同的利益關係人深度理解動植物的生態與棲地、人流變化、共享運具的即時資訊、不可見的通訊強度分佈等。

因此，本文除介紹各專案內容，會盡量說明專案選擇特定技術的原因、困境，或不同利益關係人的想法。

接下來將介紹九個奧林匹克公園內的物聯網案例，也許你也能從中找到一些靈感，或改進作法，幫助我們有系統地認識自然與建成環境，並解決過往因洞察不足而無法行動的課題。

一、數位孿生平台ViLo（Digital Twin-ViLo）

這項專案是由倫敦大學學院環境連結碩士實驗室（UCL Connected Environments Lab，學術夥伴）與未來城市加速器（Future Cities Catapult，業界夥伴）合作。ViLo是一個虛擬的3D互動與即時資料視覺化的平台，最早是用於2012年奧林匹克公園的參與式規劃基礎。

ViLo可支援桌機、AR、VR三種媒介，以獲得不同的互動效果。ViLo展現的是以3D建築環境為基礎，加上即時交通資訊、天氣資訊、園區路線規劃，甚至WiFi熱點使用情況等資料的視覺化。

有趣的是，所有資料皆使用公開資料或免費API。

例如，建築物是利開放街圖（Open Street Map）與Mapbox API資料，每個建築物皆保留原先在OpenStreetMap的語意編碼，後續若有更多分析需求，可依循編碼檢索不同的資料屬性；另外，交通資訊，如共享自行車站的位置與可用數量、公車與地鐵的站點位置與即時班次，則是運用倫敦運輸局（Transport for London, TFL）的API，這個API也是公共交通與地圖服務商Citymapper在倫敦發跡時所使用的。天氣資訊則是使用W Underground的API，園區路線規劃是使用MapBox API。

先前提到，ViLo支援三種使用模式，提供不一樣的分析功能。如使用VR模式進行3D的可視性分析，使用者更能身歷其境感受視覺差異；使用AR則讓使用者更方便在不同地方，甚至實際場景中，模擬不同方案帶來的感受差異。

ViLo平台持續優化至2017年，即便今日再回看當時的成果，仍非常驚訝於平台的完整度。這不禁讓我思考：為什麼在2012年就能夠有這種應用？

我相信，重要的原因是資料透明度。在整合與公開資料的當下，我們或許不知道能如何應用，但透過業界與學術界的動能，常有意想不到的創意。

二、建築營建的基地現場控制中心（Site Biometrics & AEC Production Control Room）

這項專案是由倫敦大學學院環境連結碩士實驗室（UCL Connected Environments Lab，學術夥伴）、倫敦帝國學院（Imperial College London，學術夥伴）、Mace（業界夥伴）、3DRepo（業界夥伴）合作進行。

我們可以想像，在一個大型營建基地中，每天會出入許多設備機具，這些機具（如起重機）可能來自不同承包商；同樣地，整個營建基地的人員管理也很複雜，每天都有不同承包商的現場作業人員進出。因此，不論是人員或硬體設備管理，都對安全、有效的作業至關重要。

除此之外，營建案的專案管理能力也是另一個重要議題，工程延宕與超支是對整體成本管控影響最大的。儘管在建築規劃與設計階段，皆仰賴數位工具，甚至是建築資訊模型（Building Information Model, BIM）來整合資訊、提前發現問題，但在營建基地的現場，仍是處於資訊不對等的狀態，負責人須依據更多現場的即時資訊，例如天氣、風向、建材進場狀況等監測，來決定是否調整施工計畫或人員調度。

因此，這項計畫的基地現場控制中心，整合BIM的3D建築模型資訊及即時營建基地狀況。這個資訊平台有三個主要畫面區，第一個是呈現建築設計內容，屬於過去已發生的資訊；第二是正在發生、待解決的議題，屬於當前的資訊；第三則是依照歷史資料所預判的未來情況。除此之外，是利用生物臉部特徵管制人員進出。

可惜的是，我沒有詢問到這項專案的使用者反饋、運作侷限及改進方向。

三、以園區WiFi熱點計算人流（Wifi Spark AP’s and People Count）

園區內總共設置30至40個Wi-Fi熱點，使用者需註冊會員，提供信箱、名字和郵遞區號以使用Wi-Fi。在英國，常見的郵遞區號是由五到六個英文字母與數字所組成，郵遞區號可精確指出個別建築物；若是較熟悉郵遞區號組成的人，甚至看前二至三個號碼就知道大概位置。

因為每個信箱代表一個註冊會員，園區會使用Wi-Fi熱點連結數計算人流。有些人也許會好奇：並不是所有人都會連上園區Wi-Fi，這樣數據準確嗎？

這個考量的確沒錯，因此園區搜集人流數量後，主要觀察的是固定時間內的人流變化，如一日中或一星期內的人流變化，就能更妥善安排公園的清潔與活動規劃。至於郵遞區號，則是讓園區掌握使用者從何而來。作為倫敦大型的運動公園、濕地公園，園區希望更了解真正使用者為何、是否達到規劃預期。若無，則要考慮是否受其他因素，如交通、設施差異性等影響。

市面上有許多計算人流的工具，像是百貨公司及商場常見的攝影機及影像辨識應用。然而公園空間太寬闊，攝影機鏡頭範圍無法有效覆蓋，園區才選擇以Wi-Fi觀察。

先前，正好有機會訪問管理公園的倫敦奧運遺產開發公司。其中一位負責公園內所有「改變與創新」的經理提到，目前園區蒐集到的人流等數據，皆是自用為主，每個月會製作一份數據報告，但並未提供給其他機構使用。

經理也說，了解「使用者在公園內所從事的活動」對他們來說非常重要，目前僅能從人流數據加以猜測，但未來若有某種服務能側面提供「活動相關」數據，則能幫助他們了解公園規劃設計與營運管理。

「全文轉載自未來城市(倫敦奧運公園九大物聯網案例：數位孿生、Wi-Fi人流分析到動植物環境監控（上）)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

倫敦奧運公園九大物聯網案例：天氣觀測站、蝙蝠偵測箱、河川品質監測（下）

【推薦閱讀】

台灣的大學，如何用物聯網架起美術館／博物館聯盟？

商品推薦

udn討論區