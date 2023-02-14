宣布大幅裁員、精簡預算後 迪士尼串流影音服務技術長Jeremy Doig傳離職消息
日前宣布裁撤7000名員工，更計畫在未來精簡55億美元預算之後，迪士尼串流影音服務技術長Jeremy Doig傳出離職消息。
依照彭博新聞取得迪士尼內部消息，表示迪士尼串流影音服務技術長Jeremy Doig已經離開，而迪士尼媒體娛樂傳播技術主管Aaron LaBerge則將接手Jeremy Doig相關職務，同時迪士尼串流影音服務資深副總裁Mike Hanley則將直接向Aaron LaBerge匯報。
在此之前，Jeremy Doig曾加入Google，並且在後續加入迪士尼負責Disney+、Hulu、ESPN+等串流影音服務背後技術項目，但就在迪士尼日前證實將裁撤7000名員工消息後，Jeremy Doig便傳出離開消息，同時無法確認其離開是否與近期大幅裁員有關。
除了裁去7000名員工，迪士尼更計畫在未來精簡55億美元預算，藉此讓公司進行更重大轉型，並且提高串流影音服務獲利能力。
目前Disney+付費訂閱人數約為1.618億人，從2019年11月中旬正式推出以來，直到2022年10月開始之後才出現1%比例下滑，而迪士尼強調雖然訂閱人數首度出現減少，但其獲利能力已經有所改善。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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